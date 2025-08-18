STF valida recusa de transfusão de sangue por motivos religiosos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:46
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para rejeitar um recurso do Conselho Federal de Medicina (CFM) e manter a decisão que assegura a pacientes o direito de recusar receber transfusões de sangue por motivos religiosos. O julgamento é realizado no plenário virtual e tem repercussão geral — ou seja, o entendimento deverá ser aplicado por todos os tribunais do país. A maioria foi formada nesse domingo (17/8).
Os ministros seguiram um entendimento do relator, Gilmar Mendes, que pontuou que a Constituição Federal garante a liberdade de consciência e de crença, e que isso se estende à recusa de tratamentos de tratamentos médicos por motivos religiosos.