STF valida recusa de transfusão de sangue por motivos religiosos

Decisão com repercussão geral obriga tribunais a respeitar escolha de pacientes em razão da fé

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:46

Doação de sangue
Doação de sangue Crédito: Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para rejeitar um recurso do Conselho Federal de Medicina (CFM) e manter a decisão que assegura a pacientes o direito de recusar receber transfusões de sangue por motivos religiosos. O julgamento é realizado no plenário virtual e tem repercussão geral — ou seja, o entendimento deverá ser aplicado por todos os tribunais do país. A maioria foi formada nesse domingo (17/8).

Os ministros seguiram um entendimento do relator, Gilmar Mendes, que pontuou que a Constituição Federal garante a liberdade de consciência e de crença, e que isso se estende à recusa de tratamentos de tratamentos médicos por motivos religiosos.

Leia reportagem completa no Metrópoles, no parceiro do CORREIO

