DECISÃO

STF valida recusa de transfusão de sangue por motivos religiosos

Decisão com repercussão geral obriga tribunais a respeitar escolha de pacientes em razão da fé

Metrópoles

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:46

Doação de sangue Crédito: Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para rejeitar um recurso do Conselho Federal de Medicina (CFM) e manter a decisão que assegura a pacientes o direito de recusar receber transfusões de sangue por motivos religiosos. O julgamento é realizado no plenário virtual e tem repercussão geral — ou seja, o entendimento deverá ser aplicado por todos os tribunais do país. A maioria foi formada nesse domingo (17/8).