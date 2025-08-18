Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

WhatsApp lança nova configuração para chamadas em grupo; entenda como funciona

Anúncio foi feito no site oficial do aplicativo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:23

É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp
 WhatsApp Crédito: Imagem gerada por IA

O WhatsApp lançou uma nova ferramenta que permitirá aos usuários planejar chamadas em grupo de forma mais fácil. Agora, o aplicativo permite que o usuário programe chamadas e videochamadas. A novidade foi anunciada por meio de uma publicação feita no site oficial do WhatsApp.

“Agora você pode programar chamadas e convidar pessoas ou grupos para participar com antecedência”, informou o WhatsApp.

Basta seguir os passos abaixo:

Acesse a seção de Chamadas;

Clique no botão “+”;

Selecione “Programar chamada”;

Adicione uma descrição;

Escolha dia e hora;

Também é possível programar quanto tempo você quer que a chamada dure. Caso não queira especificar o tempo de duração, basta clicar em “Remover hora de término”. É nessa etapa que o usuário escolhe o tipo de chamada;

Depois de pronto, clique no botão “Enviar”;

Escolha o grupo ou pessoa com quem deseja programar a chamada.

O aplicativo também adicionou outras funções, como levantar a mão para falar ou enviar uma reação para participar sem interromper.

Leia mais

Imagem - Saiba onde vai funcionar o novo Centro de Convenções de Salvador; espaço terá capacidade para 1,6 mil pessoas

Saiba onde vai funcionar o novo Centro de Convenções de Salvador; espaço terá capacidade para 1,6 mil pessoas

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Mais recentes

Imagem - Mãe diz que nunca viu 'nada demais' nas ações de Hytalo Santos com sua filha

Mãe diz que nunca viu 'nada demais' nas ações de Hytalo Santos com sua filha
Imagem - Alexandre de Moraes diz que não recuará 'um milímetro' em julgamento de Bolsonaro

Alexandre de Moraes diz que não recuará 'um milímetro' em julgamento de Bolsonaro
Imagem - Caminhão de dupla sertaneja invade evento e atropela seis pessoas

Caminhão de dupla sertaneja invade evento e atropela seis pessoas

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador
03

Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador

Imagem - Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos
04

Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos