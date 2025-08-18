FERRAMENTA

WhatsApp lança nova configuração para chamadas em grupo; entenda como funciona

Anúncio foi feito no site oficial do aplicativo

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:23

WhatsApp Crédito: Imagem gerada por IA

O WhatsApp lançou uma nova ferramenta que permitirá aos usuários planejar chamadas em grupo de forma mais fácil. Agora, o aplicativo permite que o usuário programe chamadas e videochamadas. A novidade foi anunciada por meio de uma publicação feita no site oficial do WhatsApp.

“Agora você pode programar chamadas e convidar pessoas ou grupos para participar com antecedência”, informou o WhatsApp.

Basta seguir os passos abaixo:

Acesse a seção de Chamadas;

Clique no botão “+”;

Selecione “Programar chamada”;

Adicione uma descrição;

Escolha dia e hora;

Também é possível programar quanto tempo você quer que a chamada dure. Caso não queira especificar o tempo de duração, basta clicar em “Remover hora de término”. É nessa etapa que o usuário escolhe o tipo de chamada;

Depois de pronto, clique no botão “Enviar”;

Escolha o grupo ou pessoa com quem deseja programar a chamada.