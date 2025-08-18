WhatsApp lança nova configuração para chamadas em grupo; entenda como funciona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:23
O WhatsApp lançou uma nova ferramenta que permitirá aos usuários planejar chamadas em grupo de forma mais fácil. Agora, o aplicativo permite que o usuário programe chamadas e videochamadas. A novidade foi anunciada por meio de uma publicação feita no site oficial do WhatsApp.
“Agora você pode programar chamadas e convidar pessoas ou grupos para participar com antecedência”, informou o WhatsApp.
Basta seguir os passos abaixo:
Acesse a seção de Chamadas;
Clique no botão “+”;
Selecione “Programar chamada”;
Adicione uma descrição;
Escolha dia e hora;
Também é possível programar quanto tempo você quer que a chamada dure. Caso não queira especificar o tempo de duração, basta clicar em “Remover hora de término”. É nessa etapa que o usuário escolhe o tipo de chamada;
Depois de pronto, clique no botão “Enviar”;
Escolha o grupo ou pessoa com quem deseja programar a chamada.
O aplicativo também adicionou outras funções, como levantar a mão para falar ou enviar uma reação para participar sem interromper.