Mãe diz que nunca viu 'nada demais' nas ações de Hytalo Santos com sua filha

Carol Neves
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:16
Mesmo após a prisão do influenciador digital Hytalo Santos, acusado de crimes como exploração sexual infantil e tráfico de pessoas, a mãe de uma das adolescentes que aparecem em seus vídeos afirmou que nunca viu qualquer comportamento suspeito na convivência entre a filha e o influenciador.
Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, a mulher contou que fez grandes mudanças em sua vida para acompanhar a filha na busca pelo sonho de ser reconhecida nas redes sociais. "Vendi minha casa, abandonei o meu emprego e fui viver a vida com ela. Realizar o sonho dela e eu nunca vi nada demais", declarou. A entrevista foi concedida na residência que a mãe e a jovem receberam de presente do próprio Hytalo.
A mãe também defendeu o vínculo emocional entre a filha e o influenciador. "É só isso. Você consegue proibir o amor do seu filho por alguém?", disse. Em relação às acusações de adultização da menina, foi categórica: "Como é que ela está sendo adultizada se ela teve infância? Me explique."
Hytalo Santos
A adolescente, também ouvida pela emissora, afirmou que sua paixão sempre foi dançar, negando qualquer forma de exploração. "Nunca teve negócio de exploração, nunca teve", declarou.
O advogado de Hytalo, Sean Abib, argumentou que a relação dele com os jovens é antiga e baseada em amizade: "Eles se aproximaram, se conheceram e criaram vínculos quando eles não tinham nada."
Denúncias do pai desde 2019
O pai da adolescente, separado da mãe da garota, declarou que procurou ajuda das autoridades ainda em 2019. Na época, denunciou ao Conselho Tutelar de Cajazeiras (PB) o uso da imagem da filha. À Record TV, relatou ter ouvido das autoridades que “a Justiça era lenta”.
“Nunca quis isso para ela. Eu queria um futuro que ela estudasse, se formasse, tivesse uma profissão boa e não exibisse o corpo para todo mundo ver”, afirmou.
Segundo o Ministério Público da Paraíba, o Conselho Tutelar agiu conforme os protocolos e repassou o caso aos órgãos competentes.
Histórico de exposição e medidas judiciais
Relatos colhidos em processos judiciais revelam que Hytalo começou a se aproximar da jovem aos sete anos de idade, quando ela ainda era criança. Aos dez, já participava de vídeos de dança para as redes sociais do influenciador.
A adolescente em questão, identificada nos autos como Kamylinha, era uma das presenças mais frequentes nas redes de Hytalo. A denúncia sobre sua exposição foi formalizada ao Ministério Público da Paraíba em julho de 2020.
Segundo a investigação, ele enviava mensalmente entre R$ 2.000 e R$ 3.000 à mãe e à tia da menina, além de arcar com despesas pessoais da adolescente, como escola, roupas, maquiagem e telefone celular.
Em 2022, medidas protetivas foram estabelecidas pelo MP, incluindo acompanhamento do Conselho Tutelar, tratamento psiquiátrico e comprovação de matrícula escolar. O processo também aponta que a aproximação da menor com o influenciador ocorreu após o pai da jovem ter abandonado a família, deixando para trás um histórico de violência doméstica. Os traumas levaram a adolescente a buscar atendimento psicológico no SUS.
Prisão e acusações formais
Hytalo Santos foi preso na última sexta-feira (15), junto com o marido, o cantor MC Euro (Israel), em Carapicuíba (SP). Ambos estavam em uma casa alugada. A Justiça determinou a prisão preventiva com base em “indícios de participação do indiciado” em crimes como tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. O juiz também apontou risco de interferência nas investigações.
A investigação, iniciada em 2024, apura se o influenciador utilizava conteúdos com conotação sexual envolvendo adolescentes para gerar lucro. Hytalo também é alvo de suspeitas de tráfico humano.
Por decisão judicial, o influenciador está proibido de manter qualquer tipo de contato com menores de 18 anos. Seu perfil nas redes sociais foi retirado do ar após ação civil pública movida pelo Ministério Público da Paraíba.