ACUSADO DE EXPLORAÇÃO

Mãe diz que nunca viu 'nada demais' nas ações de Hytalo Santos com sua filha

Em entrevista, ela diz que "mudou a vida" para ajudar filha na busca pela fama

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:16

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

Mesmo após a prisão do influenciador digital Hytalo Santos, acusado de crimes como exploração sexual infantil e tráfico de pessoas, a mãe de uma das adolescentes que aparecem em seus vídeos afirmou que nunca viu qualquer comportamento suspeito na convivência entre a filha e o influenciador.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, a mulher contou que fez grandes mudanças em sua vida para acompanhar a filha na busca pelo sonho de ser reconhecida nas redes sociais. "Vendi minha casa, abandonei o meu emprego e fui viver a vida com ela. Realizar o sonho dela e eu nunca vi nada demais", declarou. A entrevista foi concedida na residência que a mãe e a jovem receberam de presente do próprio Hytalo.

A mãe também defendeu o vínculo emocional entre a filha e o influenciador. "É só isso. Você consegue proibir o amor do seu filho por alguém?", disse. Em relação às acusações de adultização da menina, foi categórica: "Como é que ela está sendo adultizada se ela teve infância? Me explique."

A adolescente, também ouvida pela emissora, afirmou que sua paixão sempre foi dançar, negando qualquer forma de exploração. "Nunca teve negócio de exploração, nunca teve", declarou.

O advogado de Hytalo, Sean Abib, argumentou que a relação dele com os jovens é antiga e baseada em amizade: "Eles se aproximaram, se conheceram e criaram vínculos quando eles não tinham nada."

Denúncias do pai desde 2019

O pai da adolescente, separado da mãe da garota, declarou que procurou ajuda das autoridades ainda em 2019. Na época, denunciou ao Conselho Tutelar de Cajazeiras (PB) o uso da imagem da filha. À Record TV, relatou ter ouvido das autoridades que “a Justiça era lenta”.

“Nunca quis isso para ela. Eu queria um futuro que ela estudasse, se formasse, tivesse uma profissão boa e não exibisse o corpo para todo mundo ver”, afirmou.

Segundo o Ministério Público da Paraíba, o Conselho Tutelar agiu conforme os protocolos e repassou o caso aos órgãos competentes.

Histórico de exposição e medidas judiciais

Relatos colhidos em processos judiciais revelam que Hytalo começou a se aproximar da jovem aos sete anos de idade, quando ela ainda era criança. Aos dez, já participava de vídeos de dança para as redes sociais do influenciador.

A adolescente em questão, identificada nos autos como Kamylinha, era uma das presenças mais frequentes nas redes de Hytalo. A denúncia sobre sua exposição foi formalizada ao Ministério Público da Paraíba em julho de 2020.

Segundo a investigação, ele enviava mensalmente entre R$ 2.000 e R$ 3.000 à mãe e à tia da menina, além de arcar com despesas pessoais da adolescente, como escola, roupas, maquiagem e telefone celular.

Em 2022, medidas protetivas foram estabelecidas pelo MP, incluindo acompanhamento do Conselho Tutelar, tratamento psiquiátrico e comprovação de matrícula escolar. O processo também aponta que a aproximação da menor com o influenciador ocorreu após o pai da jovem ter abandonado a família, deixando para trás um histórico de violência doméstica. Os traumas levaram a adolescente a buscar atendimento psicológico no SUS.

Prisão e acusações formais

Hytalo Santos foi preso na última sexta-feira (15), junto com o marido, o cantor MC Euro (Israel), em Carapicuíba (SP). Ambos estavam em uma casa alugada. A Justiça determinou a prisão preventiva com base em “indícios de participação do indiciado” em crimes como tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. O juiz também apontou risco de interferência nas investigações.

A investigação, iniciada em 2024, apura se o influenciador utilizava conteúdos com conotação sexual envolvendo adolescentes para gerar lucro. Hytalo também é alvo de suspeitas de tráfico humano.