SÃO PAULO

Queda de helicóptero em lagoa deixa duas pessoas feridas

Aeronave caiu em lago na região do Jardim Conceição, em São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 19:49

Caso foi registrado no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/São Roque Notícias

Duas pessoas ficaram feridas após um helicóptero cair em uma lagoa na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, neste domingo (26). Uma das vítimas foi socorrida com ferimentos na mão, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros,. A segunda pessoa não teve ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Sorocaba. A aeronave, de matrícula PS-VNT, caiu em um lago na região do Jardim Conceição. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Cenipa, foram acionados para investigar o caso.