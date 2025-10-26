Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Queda de helicóptero em lagoa deixa duas pessoas feridas

Aeronave caiu em lago na região do Jardim Conceição, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 19:49

Caso foi registrado no interior de São Paulo
Caso foi registrado no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/São Roque Notícias

Duas pessoas ficaram feridas após um helicóptero cair em uma lagoa na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, neste domingo (26). Uma das vítimas foi socorrida com ferimentos na mão, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros,. A segunda pessoa não teve ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Sorocaba. A aeronave, de matrícula PS-VNT, caiu em um lago na região do Jardim Conceição. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Cenipa, foram acionados para investigar o caso.

O Centro de Controle Operacional da Rede VOA disse, em nota, que registrou a decolagem do helicóptero prefixo PS-VNT do Aeroporto de Jundiaí, às 12h05, com destino a São Roque. A queda da aeronave ocorreu por volta das 15h30. Câmeras de segurança registraram o momento em que o helicóptero cai na água. 

Mais recentes

Imagem - Justiça determina que Banco do Brasil indenize vítima de assalto em agência dos Correios

Justiça determina que Banco do Brasil indenize vítima de assalto em agência dos Correios
Imagem - Como os bolsonaristas interpretaram o encontro entre Lula e Donald Trump: 'Incomodado'

Como os bolsonaristas interpretaram o encontro entre Lula e Donald Trump: 'Incomodado'
Imagem - CEO da Embraer defende revisão de tarifas e afirma que pode enfrentar atrasos ou cancelamentos

CEO da Embraer defende revisão de tarifas e afirma que pode enfrentar atrasos ou cancelamentos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada