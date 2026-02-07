Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Libra

Para librianos, o visual da folia precisa ser bonito, harmônico e funcionar bem em qualquer cenário

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:00

Libra
Libra Crédito: Shutterstock

O Carnaval de Libra começa antes mesmo do bloco, na escolha da fantasia. Esse signo pensa no conjunto, nas cores, nos detalhes e, claro, no resultado final nas fotos. A fantasia ideal para Libra é aquela que equilibra charme, leveza e estética agradável, sem exageros ou bagunça visual. Quando o look está bonito e bem resolvido, Libra consegue curtir a folia com mais confiança.

Fantasia de Carnaval para Libra

Fantasia para Libra: Cupido, personagem clássico ou figura elegante por Imagem gerada por IA
Fantasia para Libra: Anjo, princesa ou personagem clássico por Imagem gerada por IA
Fantasia para Libra: Cupido, personagem clássico ou figura elegante por Imagem gerada por IA
Fantasia para Libra: Anjo, princesa ou personagem clássico por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Libra: Cupido, personagem clássico ou figura elegante por Imagem gerada por IA

Fantasia: Beleza, harmonia e elegância

Se for mulher: Anjo, princesa ou personagem clássico

Se for homem: Cupido, personagem clássico ou figura elegante

Libra escolhe fantasia pensando no impacto visual. Harmonia, beleza e equilíbrio são mais importantes do que exagero.

Leia mais

Imagem - Qual é a fantasia de Carnaval ideal para cada signo? Veja o look que combina com a sua energia

Qual é a fantasia de Carnaval ideal para cada signo? Veja o look que combina com a sua energia

Tags:

Carnaval Signo Carnaval 2026 Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)

Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)
Imagem - Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP

Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP
Imagem - Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens