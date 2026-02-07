Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Libra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:00
O Carnaval de Libra começa antes mesmo do bloco, na escolha da fantasia. Esse signo pensa no conjunto, nas cores, nos detalhes e, claro, no resultado final nas fotos. A fantasia ideal para Libra é aquela que equilibra charme, leveza e estética agradável, sem exageros ou bagunça visual. Quando o look está bonito e bem resolvido, Libra consegue curtir a folia com mais confiança.
Fantasia de Carnaval para Libra
Fantasia: Beleza, harmonia e elegância
Se for mulher: Anjo, princesa ou personagem clássico
Se for homem: Cupido, personagem clássico ou figura elegante
Libra escolhe fantasia pensando no impacto visual. Harmonia, beleza e equilíbrio são mais importantes do que exagero.