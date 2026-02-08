Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fanfarras e mascarados arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós em Salvador

As ruas foram ocupadas grupos culturais e atrações para todas as idades

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18:19

Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Pré-Carnaval? Que nada! Para os mascarados, fanfarras e bloquinhos que seguiram o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra a festa já começou. 

Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra

Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 12
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO

As ruas foram ocupadas grupos culturais e atrações para todas as idades, com o grupo Mudei de Nome fazendo o encerramento da festa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada

Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada
Imagem - Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar

Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar
Imagem - Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?