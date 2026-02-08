Fanfarras e mascarados arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18:19
Pré-Carnaval? Que nada! Para os mascarados, fanfarras e bloquinhos que seguiram o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra a festa já começou.
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra
As ruas foram ocupadas grupos culturais e atrações para todas as idades, com o grupo Mudei de Nome fazendo o encerramento da festa.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.