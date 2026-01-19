Acesse sua conta
É do Google? Primeiro navio que transporta passageiros sem capitão e com inteligência artificial já navega no Japão

Tecnologia de navegação independente chega ao transporte de passageiros para transformar o setor naval.

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:00

Parceria entre 50 instituições garante segurança e eficiência em trajetos pelo Mar de Seto
O Olympia Dream Seto entrou em cena em dezembro como o primeiro navio comercial de passageiros com sistema de direção autônoma Crédito: (Foto: Olegushka/ Wikimedia Commons)

Diante da falta de marinheiros, o Japão decidiu apostar na inteligência artificial para manter suas ilhas conectadas. O país lançou um navio que opera sem intervenção humana constante, mudando completamente a forma como mercadorias e pessoas circulam pelo oceano atualmente.

Avanço tecnológico nas águas do oriente

O Olympia Dream Seto entrou em cena em dezembro como o primeiro navio comercial de passageiros com sistema de direção autônoma. Com capacidade para 500 passageiros e 66 metros de extensão, ele atende rotas cruciais entre o continente e as ilhas.

Primeiro navio de passageiros autônomo do mundo já navega no Japão

O sistema inteligente monitora o Mar Interior de Seto, uma das zonas de maior tráfego do país, evitando colisões perigosas por Olegushka/ Wikimedia Commons
Olympia Dream Seto, o primeiro navio de passageiros autônomo do mundo já navega no Japão por Olegushka/ Wikimedia Commons
A segurança é o pilar central, já que a maioria dos desastres no mar vem de erros de tripulantes por Olegushka/ Wikimedia Commons
1 de 3
O sistema inteligente monitora o Mar Interior de Seto, uma das zonas de maior tráfego do país, evitando colisões perigosas por Olegushka/ Wikimedia Commons

Além do mais, essa iniciativa representa um marco para a engenharia naval moderna. O navio percorre áreas estratégicas do oeste japonês, unindo tecnologia de ponta com a necessidade prática de transporte em uma região voltada ao turismo intenso.

Resposta direta ao cenário populacional

A rota principal conecta Honshu à Shodoshima, enfrentando o desafio de uma população que envelhece severamente. Esse fator demográfico gera uma falta crítica de profissionais para operar barcos tradicionais, ameaçando o abastecimento e o trânsito de pessoas.

Portanto, o uso de sistemas automáticos surge como a solução ideal para garantir que essas rotas permaneçam ativas. A automação protege o futuro das comunidades insulares, oferecendo um serviço estável que não depende exclusivamente da disponibilidade de mão de obra humana.

Eficiência comprovada por dados reais

O sistema inteligente monitora o Mar Interior de Seto, uma das zonas de maior tráfego do país, evitando colisões perigosas. Contudo, a presença humana ainda é obrigatória no navio para supervisão técnica, garantindo uma camada extra de segurança para todos os passageiros.

A segurança é o pilar central, já que a maioria dos desastres no mar vem de erros de tripulantes. Conforme o site Náutica, um representante da Fundação Nippon citou que, embora os humanos estejam sujeitos a lapsos de concentração, a navegação autônoma pode manter um nível consistente de desempenho em qualquer situação.

