Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot do dia (20 de janeiro): O Eremita indica pausa necessária e decisões mais maduras

Carta revela momento de pausa consciente, ajustes internos e decisões que moldam os próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 00:40

O Eremita
O Eremita Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que domina o tarot de hoje é O Eremita. Ela surge como um chamado claro para desacelerar, observar e refletir antes de agir. Não é um dia de pressa nem de respostas imediatas, mas de escuta interior e discernimento.

No campo emocional, O Eremita indica necessidade de silêncio e compreensão. Conversas importantes podem até acontecer, mas só fluem bem quando vêm acompanhadas de maturidade e sinceridade. Evite reações impulsivas e respeite seu tempo emocional.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Na vida prática, a carta aponta ajustes estratégicos. É um bom momento para rever planos, analisar detalhes e corrigir rotas sem alarde. Decisões tomadas agora tendem a ser mais sólidas justamente porque nascem da reflexão e não da ansiedade.

Espiritualmente, O Eremita reforça a importância da conexão interna. Intuições, sinais sutis e percepções ganham força quando a mente desacelera. O aprendizado do dia está em confiar mais no próprio processo e menos na validação externa.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda envia aviso para 3 signos: soltar o passado é essencial agora

Anjo da Guarda envia aviso para 3 signos: soltar o passado é essencial agora

Imagem - Numerologia: Enzo é um bom nome? Número 1 aponta força, identidade e protagonismo

Numerologia: Enzo é um bom nome? Número 1 aponta força, identidade e protagonismo

Imagem - Se você tiver pena de todo mundo, vai falir: 3 signos recebem alerta vermelho e urgente

Se você tiver pena de todo mundo, vai falir: 3 signos recebem alerta vermelho e urgente

Mensagem do dia

A clareza não vem do barulho, mas da pausa. Quando você respeita seu ritmo e escuta sua verdade, o caminho se ilumina aos poucos.

Tags:

Tarot

Mais recentes

Imagem - Lucas Borbas revela último desejo de Isabel Veloso antes de partir: ‘Uma lágrima escorreu dos olhos dela’

Lucas Borbas revela último desejo de Isabel Veloso antes de partir: ‘Uma lágrima escorreu dos olhos dela’
Imagem - Anjo da Guarda envia aviso para 3 signos: soltar o passado é essencial agora

Anjo da Guarda envia aviso para 3 signos: soltar o passado é essencial agora
Imagem - Sincerão tem votos em quem não deve ganhar o BBB 26, bate-boca e formação de alianças; saiba tudo o que rolou

Sincerão tem votos em quem não deve ganhar o BBB 26, bate-boca e formação de alianças; saiba tudo o que rolou

MAIS LIDAS

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
01

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
02

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
03

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima