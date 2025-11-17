PASSO A PASSO

Tem medo da panela de pressão explodir? Veja o que você precisa saber de uma vez por todas

Uso incorreto e falta de manutenção podem transformar o utensílio em risco dentro de casa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:00

Além das manutenções, comprar uma panela de pressão com segurança certificada é essencial

Muita gente sente receio quando o assunto é panela de pressão, e não à toa. Esse tipo de equipamento realmente exige atenção desde a compra até o uso no dia a dia, sempre com foco na segurança.

O cuidado começa já ao escolher o modelo, observando se o produto tem o selo do Inmetro, e segue durante o preparo, com atenção ao fogo, ao volume interno e ao estado da própria panela.

Tibério Gil, professor do curso de Gastronomia da PUC-Campinas (SP), explicou ao g1 que o selo do Inmetro garante que a panela passou por testes antes de chegar ao consumidor. Essa certificação é o primeiro passo para reduzir riscos.

O tema voltou a ganhar destaque após a explosão de uma panela que matou uma cozinheira em Mogi Guaçu, em 2023, um caso que reforçou a importância de usar o utensílio de forma correta.

A vítima, de 36 anos, estava acompanhada de outras funcionárias que não se feriram. As câmeras de segurança registraram o impacto da explosão, que chegou a arremessá-la com a força do estouro.

1 - Verificação do selo de segurança

O selo do Inmetro é indispensável, pois confirma que o utensílio foi avaliado pela entidade e segue critérios de qualidade e segurança. Caso o produto não tenha essa certificação, o ideal é não comprar.

O órgão disponibiliza, em seu site, o detalhamento das inspeções aplicadas em cada modelo. Entre os pontos analisados estão resistência, temperatura em cabos e alças e até testes relacionados à Anvisa.

2 - Capacidade real da panela

Saber o volume que a panela suporta também é fundamental. Cada modelo possui uma marca de limite interno, que precisa ser respeitada ao inserir ingredientes.

Muitas panelas antigas perdem essa marcação, o que torna a atenção ainda mais necessária. Como destacou o professor ao g1: “A gente nunca deve exceder dentro da panela o volume máximo de itens”.

3 - Controle do fogo no fogão

O tamanho da chama deve ficar concentrado no centro do fundo da panela, sem ultrapassar suas laterais.

Se o utensílio tiver 20 cm, a chama não pode exceder cerca de 18 cm. Quando o fogo avança para as laterais, a panela pode superaquecer, aumentando o risco de pressão excessiva.

4 - Riscos da esponja de aço

A limpeza também influencia na durabilidade e na segurança. Esponjas ou palha de aço desgastam o alumínio com o tempo.

Se as letras do fundo ficaram ilegíveis, é sinal de desgaste e de que a panela precisa ser substituída.

5 - Nada de tirar a pressão à força

Resfriar a panela debaixo da torneira é perigoso. A diferença brusca de temperatura provoca contração do metal enquanto há pressão interna, o que pode resultar em acidente. O correto é deixar que a pressão saia naturalmente.

6 - Barulho parou? Saia da cozinha

O chiado do pino indica funcionamento normal. Se ele parar repentinamente, é preciso agir. Caso o fogo ainda esteja aceso, desligue-o rapidamente e deixe o ambiente.

Se estiver longe, avise quem estiver na cozinha e feche o registro do gás do lado de fora.