Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tem medo da panela de pressão explodir? Veja o que você precisa saber de uma vez por todas

Uso incorreto e falta de manutenção podem transformar o utensílio em risco dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:00

Além das manutenções, comprar uma panela de pressão com segurança certificada é essencial
Além das manutenções, comprar uma panela de pressão com segurança certificada é essencial Crédito: Reprodução/Youtube

Muita gente sente receio quando o assunto é panela de pressão, e não à toa. Esse tipo de equipamento realmente exige atenção desde a compra até o uso no dia a dia, sempre com foco na segurança.

O cuidado começa já ao escolher o modelo, observando se o produto tem o selo do Inmetro, e segue durante o preparo, com atenção ao fogo, ao volume interno e ao estado da própria panela.

Panela de pressão

Panela de pressão por Shuttertock
Panela de pressão por Shuttertock
Além das manutenções, comprar uma panela de pressão com segurança certificada é essencial por Reprodução/Youtube
Panela de pressão com colher no cabo pode explodir por Reprodução: Facebook
Panela de pressão por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Panela de pressão deu susto por Reprodução
1 de 6
Panela de pressão por Shuttertock

LEIA MAIS 

Esta fruta rica em açúcar pode realmente reduzir o risco de diabetes? Os médicos dizem que sim

Conheça o óleo natural que é fonte de ômega 3, fortalece coração e intestino, e ainda é anti-inflamatório

Fisiculturismo com saúde: veja cuidados fundamentais para quem leva o corpo ao máximo

Tibério Gil, professor do curso de Gastronomia da PUC-Campinas (SP), explicou ao g1 que o selo do Inmetro garante que a panela passou por testes antes de chegar ao consumidor. Essa certificação é o primeiro passo para reduzir riscos.

O tema voltou a ganhar destaque após a explosão de uma panela que matou uma cozinheira em Mogi Guaçu, em 2023, um caso que reforçou a importância de usar o utensílio de forma correta.

A vítima, de 36 anos, estava acompanhada de outras funcionárias que não se feriram. As câmeras de segurança registraram o impacto da explosão, que chegou a arremessá-la com a força do estouro.

1 - Verificação do selo de segurança

O selo do Inmetro é indispensável, pois confirma que o utensílio foi avaliado pela entidade e segue critérios de qualidade e segurança. Caso o produto não tenha essa certificação, o ideal é não comprar.

O órgão disponibiliza, em seu site, o detalhamento das inspeções aplicadas em cada modelo. Entre os pontos analisados estão resistência, temperatura em cabos e alças e até testes relacionados à Anvisa.

2 - Capacidade real da panela

Saber o volume que a panela suporta também é fundamental. Cada modelo possui uma marca de limite interno, que precisa ser respeitada ao inserir ingredientes.

Muitas panelas antigas perdem essa marcação, o que torna a atenção ainda mais necessária. Como destacou o professor ao g1: “A gente nunca deve exceder dentro da panela o volume máximo de itens”.

3 - Controle do fogo no fogão

O tamanho da chama deve ficar concentrado no centro do fundo da panela, sem ultrapassar suas laterais.

Se o utensílio tiver 20 cm, a chama não pode exceder cerca de 18 cm. Quando o fogo avança para as laterais, a panela pode superaquecer, aumentando o risco de pressão excessiva.

4 - Riscos da esponja de aço

A limpeza também influencia na durabilidade e na segurança. Esponjas ou palha de aço desgastam o alumínio com o tempo.

Se as letras do fundo ficaram ilegíveis, é sinal de desgaste e de que a panela precisa ser substituída.

5 - Nada de tirar a pressão à força

Resfriar a panela debaixo da torneira é perigoso. A diferença brusca de temperatura provoca contração do metal enquanto há pressão interna, o que pode resultar em acidente. O correto é deixar que a pressão saia naturalmente.

6 - Barulho parou? Saia da cozinha

O chiado do pino indica funcionamento normal. Se ele parar repentinamente, é preciso agir. Caso o fogo ainda esteja aceso, desligue-o rapidamente e deixe o ambiente.

Se estiver longe, avise quem estiver na cozinha e feche o registro do gás do lado de fora.

Fazer as manutenções corretas e ter cuidado ao usar é essencial para evitar acidentes que podem até mesmo ser fatais.

Leia mais

Imagem - Cientistas descobrem uma diferença biológica fundamental entre psicopatas e pessoas normais

Cientistas descobrem uma diferença biológica fundamental entre psicopatas e pessoas normais

Imagem - A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

Imagem - Listamos as 6 ruas mais bonitas do Brasil; a quinta vai te surpreender

Listamos as 6 ruas mais bonitas do Brasil; a quinta vai te surpreender

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Bianca Andrade termina relacionamento com Diego Cruz e abre o coração nas redes sociais: ‘Com você eu amei muito’

Bianca Andrade termina relacionamento com Diego Cruz e abre o coração nas redes sociais: ‘Com você eu amei muito’
Imagem - Morre músico Jards Macalé, compositor de 'Vapor Barato', aos 82 anos

Morre músico Jards Macalé, compositor de 'Vapor Barato', aos 82 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
01

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Imagem - 6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro
02

6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)
03

Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar