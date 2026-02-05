OPORTUNIDADE

Programa gratuito seleciona 40 projetos sociais para capacitação e apoio

Inscrições vão até 27 de fevereiro

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:31

40 organizações serão aceleradas por iniciativa da AXIA Energia e do Instituto Phomenta Crédito: Divulgação/AXIA/Phomenta

Estão abertas até o dia 27 de fevereiro as inscrições para a segunda edição do Programa de Aceleração Social AXIA Energia, iniciativa gratuita voltada ao fortalecimento de organizações da sociedade civil (OSCs) e coletivos comunitários que atuam nas áreas de educação e geração de renda.

Ao todo, 40 iniciativas serão selecionadas para participar de uma jornada de capacitação institucional realizada integralmente de forma online. O programa alcança organizações de 138 municípios distribuídos em 23 estados brasileiros e aceita tanto grupos formalizados quanto iniciativas ainda não registradas juridicamente.

A proposta é oferecer ferramentas práticas para aprimorar gestão, governança e organização interna das entidades, ampliando a capacidade de impacto social em seus territórios.

Programa vai selecionar projetos Crédito: Divulgação

Segundo a diretora de Sustentabilidade da AXIA Energia, Marcia Massotti, a nova edição nasce da experiência anterior. “O projeto de aceleração de ONGs em 2026 foi estruturado a partir do sucesso do programa realizado em 2024. Acreditamos que o apoio a organizações que atuam em locais onde a companhia detém operações fortalece o poder de transformação dessas entidades e contribui para o desenvolvimento sustentável dessas regiões”, afirma.

A seleção contempla projetos em estados como Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul, além de capitais como Rio Branco, Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e Recife. O edital completo pode ser consultado na página do programa.

Como funciona o apoio

As organizações escolhidas participarão de 34 horas de formação técnica, distribuídas em quatro módulos que abordam temas como gestão institucional, sustentabilidade financeira, governança, estruturação de processos e ampliação do impacto social.

Além das aulas, cada grupo poderá receber até duas assessorias individuais conduzidas por especialistas do Instituto Phomenta, voltadas para desafios práticos enfrentados pelas entidades no dia a dia.

Entre os participantes, três organizações ainda poderão ser contempladas com capital semente, destinado a apoiar melhorias de gestão e impulsionar iniciativas de maior destaque.