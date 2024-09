CRISE

Marca mais famosas de potes e vasilhas do mundo, Tupperware pretende decretar falência esta semana

A icônica empresa de recipientes plásticos, deve decretar falência ainda nesta semana, segundo a agência de notícias Bloomberg, de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O pedido deverá vir depois de um esforço de anos para reativar o negócio em meio à queda na demanda. As informações são de que as ações da empresa caíram mais de 50% às 15h53 em Nova York devido à notícia.

A Tupperware deve entrar com proteção judicial após violar os termos de sua dívida e contratar consultores jurídicos e financeiros. A dívida da empresa com seus credores já supera US$ 700 milhões - o que equivale a R$ 3,8 bilhões. Os credores concordaram em dar à empresa espaço de manobra nos termos do empréstimo violados, mas a empresa continuou a se deteriorar.