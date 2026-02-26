Amigas, anta brasileira e capivara são sacrificadas em zoológico na Inglaterra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:03
O Zoológico de Newquay, no sudoeste do Reino Unido, comunicou a morte de Johnson, uma capivara de nove anos, e de Al Capone, uma anta brasileira de 20 anos. De acordo com a instituição, os dois animais conviviam há anos e desenvolveram um vínculo próximo de amizade.
Segundo o zoológico, os dois animais passaram por eutanásia humanitária no mesmo dia. A medida foi adotada após avaliação da equipe veterinária e diante do avanço do declínio de saúde relacionado à idade.
“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Johnson, nossa capivara de nove anos, e de Al, nossa anta brasileira de 20 anos”, informou o zoológico em publicação nas redes sociais na sexta-feira (20).
A decisão de realizar o procedimento simultaneamente teve como objetivo evitar que um dos animais permanecesse sozinho após a perda do companheiro. A instituição afirmou que a escolha foi considerada a mais adequada diante da condição clínica de ambos.
“Esta foi uma perda incrivelmente difícil para aqueles que cuidavam deles diariamente”, declarou um porta-voz do zoológico ao MailOnline. Ele destacou ainda que os dois eram “membros muito queridos da nossa comunidade zoológica” e que a ausência será sentida por funcionários e visitantes. Outro trecho reforçou o impacto da decisão: “Foi difícil para nós nos despedirmos dos dois ao mesmo tempo, mas foi a decisão mais gentil a se tomar por eles.”
Nos últimos meses, a dupla enfrentava problemas de saúde crescentes, o que comprometia a qualidade de vida.
História dos animais
Johnson nasceu em 2016 no Chester Zoo e foi transferido para o Newquay Zoo em 2017. A capivara é o maior roedor do mundo, podendo alcançar cerca de 65 kg - peso próximo ao de um adulto humano. A espécie é originária da América do Sul, possui hábitos semiaquáticos e costuma viver próxima à água.
Já Al Capone nasceu em 2005 e veio do Gdańsk Zoo, na Polônia, antes de ser transferido para o recinto em 2014. A anta brasileira, também chamada de tapir, é o maior mamífero terrestre do Brasil. O animal é nativo da América do Sul e habita áreas de floresta densa e úmida, geralmente perto de rios e lagos.