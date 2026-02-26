DESPEDIDA

Amigas, anta brasileira e capivara são sacrificadas em zoológico na Inglaterra

Animais passaram por eutanásia no mesmo dia após piora no quadro de saúde

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:03

Animais tinham relação de proximidade Crédito: Reprodução

O Zoológico de Newquay, no sudoeste do Reino Unido, comunicou a morte de Johnson, uma capivara de nove anos, e de Al Capone, uma anta brasileira de 20 anos. De acordo com a instituição, os dois animais conviviam há anos e desenvolveram um vínculo próximo de amizade.

Segundo o zoológico, os dois animais passaram por eutanásia humanitária no mesmo dia. A medida foi adotada após avaliação da equipe veterinária e diante do avanço do declínio de saúde relacionado à idade.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Johnson, nossa capivara de nove anos, e de Al, nossa anta brasileira de 20 anos”, informou o zoológico em publicação nas redes sociais na sexta-feira (20).

A decisão de realizar o procedimento simultaneamente teve como objetivo evitar que um dos animais permanecesse sozinho após a perda do companheiro. A instituição afirmou que a escolha foi considerada a mais adequada diante da condição clínica de ambos.

“Esta foi uma perda incrivelmente difícil para aqueles que cuidavam deles diariamente”, declarou um porta-voz do zoológico ao MailOnline. Ele destacou ainda que os dois eram “membros muito queridos da nossa comunidade zoológica” e que a ausência será sentida por funcionários e visitantes. Outro trecho reforçou o impacto da decisão: “Foi difícil para nós nos despedirmos dos dois ao mesmo tempo, mas foi a decisão mais gentil a se tomar por eles.”

Nos últimos meses, a dupla enfrentava problemas de saúde crescentes, o que comprometia a qualidade de vida.

História dos animais

Johnson nasceu em 2016 no Chester Zoo e foi transferido para o Newquay Zoo em 2017. A capivara é o maior roedor do mundo, podendo alcançar cerca de 65 kg - peso próximo ao de um adulto humano. A espécie é originária da América do Sul, possui hábitos semiaquáticos e costuma viver próxima à água.