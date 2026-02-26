Acesse sua conta
Líder do TCP foragido do Espírito Santo é preso em operação no sul da Bahia

Wesley Anastácio de Souza, conhecido como 'Alemão', foi localizado em Teixeira de Freitas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:43

Apontado como um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), Wesley Anastácio de Souza foi preso na manhã desta quinta-feira (26) em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele, que é conhecido como 'Alemão' e 'Xuxa', estava foragido do Espírito Santo.

O homem foi localizado durante uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com as investigações, ele ocupava posição de liderança na facção criminosa TCEP, atuando no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, no Espírito Santo.

Ele exercia, há cerca de uma década, funções relacionadas à coordenação de pontos de venda de drogas, distribuição e arrecadação de valores provenientes da atividade criminosa, segundo informações do Ministério Público. Wesley Anastácio de Souza morava há cerca de quatro anos em Teixeira de Freitas. 

TCP e BDM têm aliança em Salvador

O mandado de prisão em aberto contra ele foi expedido pela 4ª Vara Criminal do município de Serra, no Espírito Santo, em razão da prática de homicídio.

TCP na Bahia 

Em agosto do ano passado, moradores de Salvador foram surpreendidos com inscrição da sigla do Terceiro Comando Puro nas balaustradas do calçadão do Farol da Barra, área turística da capital. A chegada do grupo criminoso na cidade é recente, tendo ocorrida em meados de 2024, conforme noticiado pelo CORREIO. O TCP entrou no estado por meio do Recôncavo e região norte, até chegar aos bairros de Mussurunga e Vila Verde na capital.

Em Salvador, o TCP formou aliança com a facção Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação conhecida há anos no estado. A 'dobradinha' BDM/TCP se deu através do traficante santamarense conhecido como Cabeça, quando ele cumpriu pena em Bangu 1, no Rio de Janeiro, há alguns anos.

