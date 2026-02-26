Acesse sua conta
Cidade da Bahia registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas

Município está sob alerta de chuvas intensas do Inmet

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14:43

Chuva provocou alagamentos no município
Chuva provocou alagamentos no município Crédito: Reprodução

A cidade de Barra, localizada na região do Vale do São Francisco, na Bahia, é o município brasileiro que registrou o maior volume de chuva na quarta-feira (25). A informação consta no boletim diário divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, foram 123,6 milímetros (mm) em 24 horas. 

Ruas da cidade ficaram alagadas, invadiram casas e as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas por conta do temporal. A Prefeitura de Barra decretou situação de emergência nas áreas urbanas e rurais do município, conforme divulgado em nota.

Alagamentos em Barra, na Bahia

Alagamentos em Barra, na Bahia por Reprodução
Alagamentos em Barra, na Bahia por Reprodução
Alagamentos em Barra, na Bahia por Reprodução
Alagamentos em Barra, na Bahia por Reprodução
Chuva provocou alagamentos no município por Reprodução
1 de 5
Alagamentos em Barra, na Bahia por Reprodução

O decreto, que tem validade de 180 dias, permite que o município adote medidas administrativas emergenciais, como dispensa de licitação para contratação de serviços considerados essenciais. 

"Estamos atuando diretamente nos pontos mais críticos da cidade para minimizar os transtornos causados pela forte chuva. Seguimos trabalhando para solucionar, com a maior rapidez possível, os problemas provocados pelos alagamentos", diz a prefeitura. A gestão também orienta que a população evite áreas de risco. 

Barra foi a segunda cidade baiana que mais registrou raios entre os dias 19 e 25 de fevereiro, conforme divulgado pela Coelba. Foram 9.544 registros em sete dias no município, que fica atrás somente de Sento Sé, que registrou 11,8 mil raios no período. Foram cerca de 200 mil registros em toda a Bahia

Assim como quase todos os municípios baianos, a cidade de Barra segue sob alerta laranja de chuvas intensas até, pelo menos, sexta-feira (27), segundo o Inmet. Podem ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. O instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além de Barra, as cidades baianas com maiores volumes de chuva registrados na quarta-feira (25), segundo o Inmet, foram: Guaratinga (47,1 mm), Barreiras (24,4 mm) e Ibotirama (13,6 mm). 

Alagamentos também foram registrados em cidades como Cícero Dantas, onde a água invadiu um hospital municipal, e Alagoinhas, que teve ruas alagadas

Chuva em Cícero Dantas

Chuva em Cícero Dantas por Reprodução
Chuva em Cícero Dantas por Reprodução
Chuva em Cícero Dantas por Reprodução
Chuva em Cícero Dantas por Reprodução
Chuva em Cícero Dantas por Reprodução
Chuva em Cícero Dantas por Reprodução
Hospital alagado no interior da Bahia por Reprodução
1 de 7
Chuva em Cícero Dantas por Reprodução

