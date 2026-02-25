TEMPORAL

Bahia registra 200 mil raios em sete dias; veja cidades mais afetadas

Volume é referente ao acumulado da última quinta-feira (19) até esta quarta-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:41

Raios Crédito: Reprodução

A frente fria que se instalou na Bahia desde a última semana provoca fortes temporais em diversas regiões da Bahia. O estado está sob três alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre a última quinta-feira (19) e esta quarta-feira (24), a Bahia foi atingida por cerca de 200 mil raios, segundo divulgado pela Neoenergia Coelba.

Além das descargas, ventanias também estão sendo registradas nas cidades. Por conta da adversidade climática, a Coelba informa que está com o efetivo de profissionais reforçado em campo para atender as ocorrências com agilidade e segurança. A cidade que mais registrou raios no período foi Sento Sé, com 11,8 mil registros. Veja abaixo as cidades baianas que mais tiveram raios.

Somado aos danos diretos causados ao sistema, as chuvas estão deixando vias alagadas e bloqueadas em diversos municípios, o que dificulta o deslocamento de técnicos da Coelba. Em cidades como Jacobina, Camacan, Ipiaú, Quixabeira e Brumado, a distribuidora afirma que está com o dobro de eletricistas em campo.

Orientações de segurança

Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a distribuidora pelo número 116.

Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para o Corpo de Bombeiros (193).

Durante tempestades com raios, procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas.

Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenção de antenas.