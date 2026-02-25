Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia registra 200 mil raios em sete dias; veja cidades mais afetadas

Volume é referente ao acumulado da última quinta-feira (19) até esta quarta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:41

Raios em Salvador
Raios  Crédito: Reprodução

A frente fria que se instalou na Bahia desde a última semana provoca fortes temporais em diversas regiões da Bahia. O estado está sob três alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre a última quinta-feira (19) e esta quarta-feira (24), a Bahia foi atingida por cerca de 200 mil raios, segundo divulgado pela Neoenergia Coelba. 

Além das descargas, ventanias também estão sendo registradas nas cidades. Por conta da adversidade climática, a Coelba informa que está com o efetivo de profissionais reforçado em campo para atender as ocorrências com agilidade e segurança. A cidade que mais registrou raios no período foi Sento Sé, com 11,8 mil registros. Veja abaixo as cidades baianas que mais tiveram raios. 

Cidades baianas que mais registraram raios no período

Sento Sé registrou 11,8 mil raios por Prefeitura de Sento Sé
Barra registrou 9.544 raios por Reprodução / Veneza com Z
Campo Formoso registrou 8.086 raios por Divulgação / Prefeitura de Campo Formoso
Curaçá registrou 5.944 raios por Divulgação
Pilão Arcado registrou 5.672 raios por Divulgação
Casa Nova registrou 5.325 raios por Divulgação
Itaberaba registrou 3.701 raios por Reprodução
Buritirama registrou 3.467 raios por Divulgação
Juazeiro registrou 3.349 raios por Reprodução
Remanso registrou 3.017 raios por Reprodução
1 de 10
Sento Sé registrou 11,8 mil raios por Prefeitura de Sento Sé

Somado aos danos diretos causados ao sistema, as chuvas estão deixando vias alagadas e bloqueadas em diversos municípios, o que dificulta o deslocamento de técnicos da Coelba. Em cidades como Jacobina, Camacan, Ipiaú, Quixabeira e Brumado, a distribuidora afirma que está com o dobro de eletricistas em campo. 

Orientações de segurança

 Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a distribuidora pelo número 116.

Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para o Corpo de Bombeiros (193).

Durante tempestades com raios, procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas.

Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenção de antenas.

Em caso de alagamento, desligue o disjuntor geral e retire aparelhos das tomadas.

Mais recentes

Imagem - Preso faz agentes rirem ao elogiar abordagem da PM paulista e criticar polícia baiana

Preso faz agentes rirem ao elogiar abordagem da PM paulista e criticar polícia baiana
Imagem - Receita Federal apreende R$ 50 mil em produtos falsos em loja no interior da Bahia

Receita Federal apreende R$ 50 mil em produtos falsos em loja no interior da Bahia
Imagem - Homem é preso na Bahia após espancar bebê de 8 meses e ameaçá-lo de morte

Homem é preso na Bahia após espancar bebê de 8 meses e ameaçá-lo de morte

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
02

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
03

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo

Imagem - Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito
04

Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito