Fóssil de 2 milhões de anos pode explicar a destreza humana usada hoje em celulares

Cientistas analisam esqueleto raro e descobrem que o Homo habilis conviveu com outras espécies de ancestrais humanos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:00

Novo estudo revela detalhes inéditos sobre o corpo e os hábitos do nosso ancestral conhecido como homem habilidoso
Novo estudo revela detalhes inéditos sobre o corpo e os hábitos do nosso ancestral conhecido como homem habilidoso Crédito: Cicero Moraes/Wikimedia Commons

O famoso rótulo de homem habilidoso sempre definiu o Homo habilis como o grande pioneiro do gênero humano.

Ele ocupou uma posição central nas narrativas sobre como deixamos de ser primatas básicos para criar tecnologias.

Contudo, estudos modernos com fósseis recém-descobertos indicam que essa transição foi muito mais complexa e lenta do que se supunha.

Ciência questiona antigos conceitos

Um grupo global de cientistas anunciou a localização de fósseis e a reconstrução surpreendente em solo africano.

Este achado possui aproximadamente 2 milhões de anos e esclarece fases da evolução que eram pouco documentadas até agora.

O estudo oficial saiu na revista The Anatomical Record e foca em descobertas feitas na última década.

As peças estavam escondidas em sedimentos datados entre 2,02 e 2,06 milhões de anos no norte do Quênia.

A montagem de um esqueleto raro

Cada pedaço de osso passou por um rigoroso processo de avaliação individual antes da reconstrução final.

Os pesquisadores conseguiram reunir braços, omoplatas, fêmures e uma dentição quase total, criando um mapa físico detalhado da espécie.

Antigamente, os especialistas sofriam com a falta de dados, pois só existiam três esqueletos muito fragmentados. Agora, esse novo conjunto oferece uma visão muito mais ampla e segura sobre como esses seres realmente eram.

Traços físicos e habilidades manuais

Logo após a era de Lucy, o Homo habilis começou a fabricar utensílios de pedra para facilitar sua sobrevivência.

Embora tivesse um cérebro maior que seus antecessores, seu corpo ainda mantinha proporções físicas consideradas bastante antigas.

O indivíduo analisado era baixo e leve, pesando cerca de 32 quilos, com braços proporcionalmente maiores que os nossos.

Além disso, os ossos dos dedos confirmam que ele conseguia realizar movimentos manuais extremamente precisos para a época.

O complexo cenário da pré-história

Os dados mostram que o Homo habilis e o Homo erectus habitaram as mesmas regiões da África Oriental simultaneamente.

Essa convivência durou centenas de milhares de anos, reforçando que a nossa árvore genealógica possui muitos ramos.

Nesse sentido, a história da humanidade parece ser um mosaico de diferentes grupos compartilhando o mesmo tempo e espaço.

Cada espécie possuía características únicas que ajudaram na jornada evolutiva ao longo de milhões de anos.

