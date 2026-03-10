Atriz da Globo relata momento de tensão após assalto e faz alerta: ‘Pedra na janela do carro’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de março de 2026 às 20:37
A atriz Luisa Arraes usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para compartilhar um relato sobre um assalto que sofreu em São Paulo e tranquilizar seus fãs. Através dos Stories do Instagram, a artista publicou um relato, e aproveitou para alertar o público sobre os cuidados que devem ser tomados ao utilizar táxis e aplicativos de transporte na capital paulista.
“Olá amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram”, iniciou a atriz explicando que, apesar do susto, estava bem e segura.
Luisa Arraes
Em seguida, Luisa explica que o veículo em que estava foi atingido por pedras e os assaltantes tentaram roubar objetos de valor, incluindo seu celular. No relato, a artista diz que o ataque aconteceu de forma rápida e com o mesmo modus operandi que muitos outros assaltos que acontecem em São Paulo.
"Pedra na janela do carro, passa o celular etc etc etc. Cuidado ao usar o celular no táxi e, caraca, vamos eleger alguém mais legal pra São paulo não custa lembrar", afirmou a atriz, ressaltou a atriz com humor, mesmo em meio a situação tensa.