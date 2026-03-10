INSEGURANÇA

Atriz da Globo relata momento de tensão após assalto e faz alerta: ‘Pedra na janela do carro’

Luisa Arraes relatou assalto que sofreu em São Paulo enquanto estava em um táxi

Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:37

Atriz relatou momento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Globo

A atriz Luisa Arraes usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para compartilhar um relato sobre um assalto que sofreu em São Paulo e tranquilizar seus fãs. Através dos Stories do Instagram, a artista publicou um relato, e aproveitou para alertar o público sobre os cuidados que devem ser tomados ao utilizar táxis e aplicativos de transporte na capital paulista.

“Olá amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram”, iniciou a atriz explicando que, apesar do susto, estava bem e segura.

Luisa Arraes 1 de 13

Em seguida, Luisa explica que o veículo em que estava foi atingido por pedras e os assaltantes tentaram roubar objetos de valor, incluindo seu celular. No relato, a artista diz que o ataque aconteceu de forma rápida e com o mesmo modus operandi que muitos outros assaltos que acontecem em São Paulo.

Atriz publicou desafado nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram