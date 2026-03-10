Acesse sua conta
Ana Furtado é contratada pelo SBT e comandará o Fábrica de Casamentos

Apresentadora revelou que está empolgada com estreia nas redes sociais

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:38

Ana Furtado estreará em nova temporada de programa
Ana Furtado estreará em nova temporada de programa

O SBT confirmou na última quinta-feira (19) a volta do reality Fábrica de Casamentos a programação da emissora, agora sob o comando de Ana Furtado, com estreia em abril. Além de exibido na emissora, o projeto também estará no Disney +, que disponibilizará uma versão exclusiva de cada episódio na plataforma.

A atração retorna após um hiato desde 2020 reformulada para a quinta temporada. Ana Furtado revelou que está empolgada para a estreia. “Estou muito feliz de estar nesse projeto. Estou muito ansiosa pra começar a gravar. Já sei histórias de casais que eu tenho certeza que você vai se emocionar. O Brasil inteiro vai se emocionar e não vejo a hora de estrear”.

O programa seguirá com nomes já conhecidos do público, como a confeiteira Beca Milano, o estilista Lucas Anderi e a party planner Mari Dedevits. A direção permanece com Marcelo Kestenbaum, a produção é da Formata. A temporada terá 12 episódios, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026.

