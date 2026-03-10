ESTREIA

Ana Furtado é contratada pelo SBT e comandará o Fábrica de Casamentos

Apresentadora revelou que está empolgada com estreia nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:38

Ana Furtado estreará em nova temporada de programa Crédito: Reprodução | Facebook

O SBT confirmou na última quinta-feira (19) a volta do reality Fábrica de Casamentos a programação da emissora, agora sob o comando de Ana Furtado, com estreia em abril. Além de exibido na emissora, o projeto também estará no Disney +, que disponibilizará uma versão exclusiva de cada episódio na plataforma.

A atração retorna após um hiato desde 2020 reformulada para a quinta temporada. Ana Furtado revelou que está empolgada para a estreia. “Estou muito feliz de estar nesse projeto. Estou muito ansiosa pra começar a gravar. Já sei histórias de casais que eu tenho certeza que você vai se emocionar. O Brasil inteiro vai se emocionar e não vejo a hora de estrear”.

Ana Furtado 1 de 7