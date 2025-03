FAMOSOS

Após 5 anos de tratamento, Ana Furtado desabafa sobre câncer: 'Assustador e paralisante'

Apresentadora publicou um vídeo no Instagram para relatar luta contra doença

Ao passar 5 anos em tratamento e só alcançar a cura em 2023, a comunicadora conta como sua visão de mundo mudou. "Me transformou completamente. De lembrar todo dia de respirar, desacelerar e focar no que realmente importa. E buscar incansavelmente a minha felicidade”. >

“Eu tô viva e mais atenta do que nunca pro momento presente. Pro aqui e agora, pro ser feliz, inteira e plena pro tempo que me resta. E fazer dessa vida algo lindo e digno de ter sido vivido até o dia que eu me for", finalizou. >