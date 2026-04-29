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A 1,2 mil metros de altitude, maior balanço a céu aberto do Brasil é opção de passeio para casais e famílias

Além do balanço, o local oferece bangalô, piscina com cascata, jardim e área destinada a fogueiras

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:00

maior balanço a céu aberto do Brasil e é opção de passeio para casais e famílias
Balanço a céu aberto do Brasil é opção de passeio para casais e famílias Crédito: Divulgação

Eles se tornaram pequenos atrativos em destinos turísticos para quem busca um pouco de diversão e garantia de fotos divertidas para compartilhar nas redes sociais. Os balanços se tornaram populares principalmente em destinos de praia.

Para quem busca sossego, imersão na natureza e uma boa dose de lugares, o maior balanço a céu aberto do Brasil está instalado a 1.254 metros de altitude.

Balanço a céu aberto do Brasil é opção de passeio para casais e famílias

maior balanço a céu aberto do Brasil e é opção de passeio para casais e famílias por Divulgação
maior balanço a céu aberto do Brasil e é opção de passeio para casais e famílias por Divulgação
maior balanço a céu aberto do Brasil e é opção de passeio para casais e famílias por Divulgação
maior balanço a céu aberto do Brasil e é opção de passeio para casais e famílias por Divulgação
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maior balanço a céu aberto do Brasil e é opção de passeio para casais e famílias por Divulgação

Como chegar?

A cerca de 200 km de Goiânia, no Goiás, a atração BalanCéu fica a aproximadamente 2h30 de carro. O endereço é a região do Lago Oeste, no Distrito Federal, e o acesso ocorre por meio de reservas com diferentes formatos.

A estrutura integra o Recanto de Maria Flor, um espaço voltado ao turismo rural. Além do balanço, o local oferece bangalô, piscina com cascata, jardim e área destinada a fogueiras.

Entre o Parque Nacional de Brasília e a Chapada da Contagem, o lugar combina tranquilidade e natureza exuberante, e funciona como refúgio para quem deseja escapar da rotina de cidades como Brasília e Goiânia.

Quanto custa visitar

A visitação exige agendamento prévio. O funcionamento ocorre de sexta-feira a domingo, com eventuais exceções.

Há desde opções básicas, que incluem apenas o uso do balanço, até pacotes voltados para eventos, casamentos e celebrações.

Pacote oferece uma hora de uso para duas pessoas, com lanche durante a experiência e decoração com flores no deck, por R$ 460.

Já para eventos maiores, como aniversários e confraternizações, os valores podem chegar a R$ 3.600, com capacidade para até 60 pessoas.

Crianças e adultos podem participar, desde que tenham mais de 1,10 metro de altura.

Para produção de fotos, a profissional parceira do BalanCéu cobra R$ 360 e entrega 35 fotos

O empreendimento integra o projeto Viva Lago Oeste, iniciativa lançada em 2019 por empresários da região em parceria com o Sebrae-DF.

Segundo a empresa, a estrutura é segura: o assento possui cintos de segurança, os cabos suportam até duas toneladas e as vigas são de madeira.

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