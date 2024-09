SUCESSO

Antes do Rock in Rio, Sambaiana fará lançamento do projeto audiovisual

Banda formada só por mulheres terá apresentação do novo audiovisual

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 13:49

Sambaiana Crédito: Divulgação

A Sambaiana apresenta na próxima sexta (13), nas principais plataformas digitais, a quarta e última parte do álbum audiovisual “Sambaiana - Ao Vivo”. A versão completa do projeto traz 28 músicas entre os sucessos autorais e grandes clássicos da música brasileira.

Esse lançamento, no entanto, será antes da apresentação das meninas no Rock in Rio. "O álbum é uma verdadeira ode ao samba e à Bahia, uma experiência musical envolvente, que reafirma o nosso compromisso com a autenticidade e a inovação. É o ” resultado da soma do talento com a dedicação de todas as integrantes da banda”, comemora a cantora Ju Moraes.

O grande destaque da parte IV do audiovisual fica por conta da conexão poderosa entre samba e MPB em um feat da banda com a cantora Paula Lima na canção “É a sua fé”, composta por Ju Moraes, Arthur Ramos (Filhos de Jorge) e pelo escritor Edgard Abbehusen. Completam o lançamento as faixas autorais “Aquela Resposta”, que traz o feat com Nessa, "Aí Vou Dizer", "Lá Vem Aquele Boy”, além de “Saravá, paz e bem”, de Elisa Fernandes, e um pot-pourri de samba de roda homenageando o recôncavo baiano.

Para iniciar as celebrações do lançamento completo do “Sambaiana - Ao Vivo”, a banda formada por Ju Moraes (voz), Grace Profeta (voz e percussão), Lalá Evangelista (voz e percussão), Marcinha BB (voz e percussão), Marília Sodré (voz e violão), Rayra Mayara (voz e cavaco) e Lorena Martins (voz e bateria) faz show no sábado (14), na Colaboraê, a partir de 22h, já com o repertório do projeto. Na semana seguinte, dia 19, a banda embarca para o Rio de Janeiro, onde faz uma apresentação super especial no palco Global Village, na edição de 40 anos do Rock In Rio, representando o samba da Bahia em um dos principais festivais de música do mundo.