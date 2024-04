MÚSICA DE QUALIDADE

Sambaiana lança primeira parte de projeto audiovisual gravado em Salvador

Músicas chegam no dia 3 de maio nas plataformas digitais

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 12:15

Sambaiana em Salvador Crédito: Divulgação / Sambaiana

A banda formada por Grace Profeta (voz e percussão), Ju Moraes (voz), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (violão e voz), Rayra (voz e cavaco) e Lorena Martins (bateria), vai comemorar no dia 3 de maio os 4 anos de história. O resultado será apresentado ao público em partes e o primeiro lançamento acontece no dia 03 de maio (sexta-feira), através das plataformas digitais

Foi no palco Raul Seixas, no Rio Vermelho, em Salvador, que elas deram vida ao primeiro projeto audiovisual do grupo: o Sambaiana Ao Vivo.

“Esse projeto representa muito bem a história construída por nós até aqui e vai pavimentar o que virá. Da ideação ao resultado final foram muitas mãos e mentes envolvidas que acreditaram, fizeram o melhor e agora todo mundo vai poder ver e celebrar com a gente essa primeira parte que, com certeza, vai deixar o gostinho de quero mais para os lançamentos que virão”, afirma a cantora Ju Moraes.

Canção de Carlinhos Brown nacionalmente conhecida nas vozes de Ivete Sangalo e Maria Bethânia, “Muito Obrigada Axé” é o destaque deste lançamento. Entre as autorais de sucesso presentes no repertório estão "Groove Arrastado e “A Mais Bonita da Cidade", lançada no período do carnaval, com participação da cantora de pagode A Dama, além de releituras como “É D’ Oxum”, “Mania de Você” e “Fulgas”. Ao todo, serão 10 faixas disponíveis a partir do dia 03.

“A nossa identidade está impressa em absolutamente tudo. Com um repertório escolhido a dedo, com muito preparo, trazendo as nossas canções e grandes clássicos da música da Bahia, da música brasileira, conseguimos apresentar o resultado que desejávamos, que trabalhamos muito para construir em conjunto. Deu certo, deu muito certo”, destaca Marília Sodré, integrante e diretora musical da Sambaiana.