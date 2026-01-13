Acesse sua conta
Motorista de aplicativo desaparece em Camaçari após anunciar "última corrida"

Homem desapareceu na noite de domingo (11) em Camaçari; mobilização de colegas de profissão e quebra de sinal do GPS alertaram as autoridades.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:07

Motorista de aplicativo desaparecido após viagem em Camaçari Crédito: Reprodução

Um motorista por aplicativo, identificado como João Henrique Cerqueira de Matos, de 25 anos, está desaparecido em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ele interrompeu o contato com a família no final de sua jornada de trabalho. O carro da vítima foi localizado intacto, nesta terça-feira (13), na região de Ceasa, mas um detalhe chamou a atenção da perícia: foram encontrados vestígios de areia que indicam um possível trajeto pela orla. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

A Polícia Civil informou que o motorista foi visto pela última vez na tarde de domingo (11), após sair de sua residência, no bairro Cia I, naquele município. O veículo utilizado por João foi localizado em uma região rural. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para localizá-lo.

Segundo a madrasta da vítima, antes de perder o contato com a família, João avisou que iria fazer a última corrida do dia. "Ele falou por mensagem que ia fazer a ultima corrida da noite as 22h e uma hora depois quando eu acordei, mandei mensagem, ele não respondeu. Eu e um primo dele rastreamos o carro dele e achamos sozinhos lá na Ceasa.", contou em entrevista a TV Record.

A polícia orientou que qualquer informação que auxilie na localização da vítima deve ser repassada por meio do telefone 181.

