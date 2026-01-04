Acesse sua conta
Influencer expõe motorista durante tentativa de cobrança fora do app: 'A gente negocia'

Condutor cancelou a corrida após Uitally se recusar a pagar a viagem por fora

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:17

Uitally
Uitally Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A criadora de conteúdo Uitally compartilhou em seu perfil nas redes sociais um trecho da discussão com um motorista de aplicativo. Segundo relato da influencer, ao chegar ao local de embarque, o condutor tentou negociar um valor fora do app, sob a ameaça de cancelamento da viagem. O vídeo foi publicado na última sexta-feira (2), enquanto a influenciadora estava em Florianópolis.

No vídeo publicado por Uitally, ela aparece já dentro do carro discutindo com o motorista, afirmando que ele havia aceitado a corrida,  quer levá-la ao seu destino. Durante a briga, o homem argumenta que terá que fazer um longo trajeto, mas receberá apenas metade do valor pela corrida. “Não é que eu não queira levar. Eu vou te levar. Só que a Uber leva 50% de mim”, justifica o homem.

Na sequência, ele questiona o valor pago por Uitally na corrida e afirma que só receberá cerca de R$ 60 ao final do percurso. “Eu quero que você entenda o meu lado. Você tá pagando 140 reais. Sabe quanto que a Uber tá pagando para eu ir lá do outro lado da cidade, com o meu combustível e tudo? R$ 60. É por isso que a gente negocia”, diz. “Paga R$ 130 para mim. Eu levo você por R$ 130”, sugere.

“Se o senhor sabe que paga 50%, por que o senhor aceitou?”, questiona a influencer, que já havia pago a corrida com o cartão de crédito pelo aplicativo. Após a recusa da mulher, o homem afirma que vai cancelar a corrida e parar o carro para a blogueira descer.

“Me fez esperar à toa, cancelou a corrida quando eu já estava no carro, me atrasou e ainda me estressei”, lamenta Uitally na publicação.

O CORREIO entrou em contato com a Uber para se posicionar sobre o caso e aguarda retorno.

