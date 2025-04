ENTENDA

Raquel Brito debocha de ex de Davi após denúncia na Justiça

A irmã do campeão do BBB24 Davi Brito acusou a modelo Tamires Assis de buscar “mídia” com o caso

Metrópoles

Publicado em 20 de abril de 2025 às 19:05

Raquel Brito Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Raquel Brito, irmã do campeão do BBB24, Davi Brito, se pronunciou nas redes sociais neste sábado (19/4), deixando uma acusação polêmica direcionada à modelo Tamires Assis, ex-affair de Davi.>