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Veja quem é o artista internacional que se apresenta na final do BBB 26 hoje (21)

Disputa acirrada entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, o reality promete uma despedida histórica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 11:15

Primeira festa do BBB21 Crédito: Globo

Nesta terça-feira (21), o BBB 26 chega ao seu centésimo dia e coloca um ponto final na jornada de Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena. O trio, que sobreviveu a paredões, provas exaustivas e convivência intensa, agora aguarda a decisão do público para saber quem levará o prêmio que mudará suas vidas para sempre.

Para garantir que a despedida, a Globo escalou ninguém menos que Alok. O DJ, que brilha nos palcos internacionais, promete transformar o jardim da casa em um verdadeiro festival. No setlist, o público pode esperar o melhor dos dois mundos, o hit global "Hear Me Now" e aquele toque de brasilidade com o remix de "Pedaço de Pecado", de João Gomes.

Alok 1 de 19

Enquanto o campeão é coroado na casa, o clima de festa invade São Paulo. No Park Shopping São Caetano, o BBB Experience, local que foi palco da Casa de Vidro, recebe convidados para uma transmissão exclusiva e simultânea. E se você já está sentindo saudades, as pré-inscrições para o BBB 27 se encerram hoje.