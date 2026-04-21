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Veja quem é o artista internacional que se apresenta na final do BBB 26 hoje (21)

Disputa acirrada entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, o reality promete uma despedida histórica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 11:15

Primeira festa do BBB21
Primeira festa do BBB21 Crédito: Globo

Nesta terça-feira (21), o BBB 26 chega ao seu centésimo dia e coloca um ponto final na jornada de Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena. O trio, que sobreviveu a paredões, provas exaustivas e convivência intensa, agora aguarda a decisão do público para saber quem levará o prêmio que mudará suas vidas para sempre.

Para garantir que a despedida, a Globo escalou ninguém menos que Alok. O DJ, que brilha nos palcos internacionais, promete transformar o jardim da casa em um verdadeiro festival. No setlist, o público pode esperar o melhor dos dois mundos, o hit global "Hear Me Now" e aquele toque de brasilidade com o remix de "Pedaço de Pecado", de João Gomes. 

Alok

Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Alok foi parar no hospital nesta terça-feira (19) por Reprodução / Instagram
Alok e Romana Novais por Reprodução
Alok, Romana Novais e o filhos por Reprodução
Alok se pronuncia após internauta acusar Romana de ter crise de ciúmes em show por Reprodução
Apuxou trio sem corda no Carnaval de Salvador pela quinta vez: ‘queria ser igual ao Bell, com 72 anos e botando para lascar’ por Lucas Moura /SECOM /PMS
Passagem do bloco de Alok na Barra por Daniela Leone/CORREIO
Alok vai comandar pipoca neste sábado (10), no circuito Dodô por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Alok chora ao falar do pai por Redes sociais
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok ocupa a quinta posição no ranking anual (e mundial) da revista DJ Mag. por Divulgação
Alok por Foto: Reprodução/Instagram
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
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Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO

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Enquanto o campeão é coroado na casa, o clima de festa invade São Paulo. No Park Shopping São Caetano, o BBB Experience, local que foi palco da Casa de Vidro, recebe convidados para uma transmissão exclusiva e simultânea. E se você já está sentindo saudades, as pré-inscrições para o BBB 27 se encerram hoje.

A maratona continua madrugada adentro com o Bate-Papo BBB, onde o vencedor e os finalistas encaram a realidade com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. E o fã raiz já sabe, amanhã ainda tem o Prêmio gshow BBB. Será o momento de rever as maiores rivalidades, os memes que dominaram a internet e, claro, ver todos os participantes reunidos novamente para receberem seus troféus e lavarem a roupa suja!

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