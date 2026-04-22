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Eugênia tem vestido do concurso destruído em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (22)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:08

Eugênia tem vestido de concurso destruído em 'A Nobreza do Amor'
Eugênia tem vestido de concurso destruído em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta (22), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a maldade de Virgínia e Graça finalmente ganha forma. As duas entram escondidas no quarto de Eugênia e destroem o vestido que a jovem usaria no concurso. O objetivo seria deixar a concorrente sem chão e garantir que Virgínia brilhe sozinha na passarela. Quando Eugênia encontra os trapos do que deveria ser seu traje de gala, acaba caindo no choro.

Só que elas não contavam com a astúcia de Lúcia. A protagonista viu as vilãs saindo do quarto e ligou os pontos. Talentosa, ela anuncia que vai costurar um vestido novo do zero para que Eugênia não desista da disputa. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, Omar garante mais uma vez que a morte de Soliman terá volta. O herói está cada vez mais perto de sua recuperação, e isso é um perigo enorme para quem acha que ele ainda está fora de combate. 

Para completar, o detetive Eustáquio entra em cena para investigar o "atentado" contra o vestido. Ele não engole a história de acidente e começa a sondar o que realmente aconteceu naquele quarto. Se Virgínia achou que sairia impune, é bom ela começar a se preocupar.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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