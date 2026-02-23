Acesse sua conta
Candinho vai casar? Veja o que acontece com o caipira em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (23)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:30

auto-upload
Candinho (Sergio Guizé)  Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (23) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com o coração do público. Pressionado pela situação de Dita na prisão, Candinho toma uma atitude que pode mudar o rumo da história.

Insegura, Dita confidencia a Estela que tem medo do que o amado possa fazer para tirá-la da cadeia. E o receio não é à toa: disposto a tudo para salvá-la, Candinho decide aceitar a proposta de Zulma e concorda em se casar com ela.

Enquanto isso, Zulma já comemora e anuncia a novidade a Zenaide e às crianças da Casa dos Anjos. A possível união também movimenta Sandra, que procura Ernesto para tentar impedir o casamento a qualquer custo.

Lourival perde a paciência com Francine e a demite; Sabiá alerta Estela sobre Ernesto; e as crianças da Casa dos Anjos fazem um apelo emocionante no rádio por famílias adotivas. No meio de tantas tensões, Dita sente que algo ruim está por vir.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

