NOVELA DAS 6

Candinho vai casar? Veja o que acontece com o caipira em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (23)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:30

Candinho (Sergio Guizé) Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (23) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com o coração do público. Pressionado pela situação de Dita na prisão, Candinho toma uma atitude que pode mudar o rumo da história.

Insegura, Dita confidencia a Estela que tem medo do que o amado possa fazer para tirá-la da cadeia. E o receio não é à toa: disposto a tudo para salvá-la, Candinho decide aceitar a proposta de Zulma e concorda em se casar com ela.

Enquanto isso, Zulma já comemora e anuncia a novidade a Zenaide e às crianças da Casa dos Anjos. A possível união também movimenta Sandra, que procura Ernesto para tentar impedir o casamento a qualquer custo.

Lourival perde a paciência com Francine e a demite; Sabiá alerta Estela sobre Ernesto; e as crianças da Casa dos Anjos fazem um apelo emocionante no rádio por famílias adotivas. No meio de tantas tensões, Dita sente que algo ruim está por vir.