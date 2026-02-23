Candinho vai casar? Veja o que acontece com o caipira em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:30
O capítulo desta segunda-feira (23) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com o coração do público. Pressionado pela situação de Dita na prisão, Candinho toma uma atitude que pode mudar o rumo da história.
Insegura, Dita confidencia a Estela que tem medo do que o amado possa fazer para tirá-la da cadeia. E o receio não é à toa: disposto a tudo para salvá-la, Candinho decide aceitar a proposta de Zulma e concorda em se casar com ela.
Enquanto isso, Zulma já comemora e anuncia a novidade a Zenaide e às crianças da Casa dos Anjos. A possível união também movimenta Sandra, que procura Ernesto para tentar impedir o casamento a qualquer custo.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Lourival perde a paciência com Francine e a demite; Sabiá alerta Estela sobre Ernesto; e as crianças da Casa dos Anjos fazem um apelo emocionante no rádio por famílias adotivas. No meio de tantas tensões, Dita sente que algo ruim está por vir.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.