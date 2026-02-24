Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

12 suspeitos de atirar contra turistas gaúchas no sul da Bahia são presos

Duas mulheres foram socorridas de helicóptero após serem baleadas em Prado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:31

Suspeitos foram presos por ataque contra turistas
Suspeitos foram presos por ataque contra turistas Crédito: Divulgação/SSP

Doze suspeitos de disparar contra duas turistas gaúchas no distrito de Corumbau, em Prado, no sul da Bahia, foram presos nesta terça-feira (24). Uma operação da Força Integrada de Combate a Crimes Envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais foi deflagrada após o episódio de violência. Inicialmente, a polícia divulgou que haviam sido cinco presos. 

A região, que é conhecida por ser um destino turístico, é palco de conflito de terras entre indígenas e fazendeiros. Equipes das Polícias Militar, Civil e Federal localizaram duas espingardas calibre 12, um rifle calibre 38 e dois revólveres calibre 38 durante a operação nesta terça-feira (24). Os armamentos estavam enterrados em uma área de mata fechada, próxima ao local onde as vítimas foram atacadas.

Turistas são baleadas no sul da Bahia

Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução
Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução
Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução
Vítimas foram socorridas de helicóptero por Reprodução
1 de 4
Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução

As mulheres, que têm 55 e 57 anos, estariam a caminho de Barra do Cahy, considerada a primeira praia do Brasil, quando foram vítimas dos disparos de arma de fogo. Elas foram socorridas de helicóptero para o Hospital Regional de Porto Seguro, como mostram vídeos compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que uma das vítimas é carregada até a aeronave.

O carro de passeio onde elas estavam tem marcas de disparos de arma de fogo. As turistas estavam de roupa de banho no momento em que foram atingidas.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) emitiu uma nota, nesta terça-feira (24), denunciando que indígenas Pataxó foram surpreendidos com um cerco as estradas de acesso ao distrito de Corumbau, onde as turistas gaúchas foram atingidas. A Apib afirma que os disparos teriam sido disparados por pistoleiros e diz ainda que uma família indígena foi sequestrada.

"Exigimos imediata proteção dos povos e da população no território, apuração dos fatos e esclarecimento amplo na mídia sobre as notícias difamatórias que circulam nas redes sociais", diz a Apib, em nota. "A Terra Indígena Comexatibá foi declarada de posse permanente do povo Pataxó pelo Ministério da Justiça em novembro de 2025, por meio da Portaria nº 1.073, após décadas de luta pelo reconhecimento de nossos direitos territoriais", completa.

Mais recentes

Imagem - Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha

Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha
Imagem - Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador

Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta