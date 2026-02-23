CHAPADA DIAMANTINA

Três toneladas de maconha são apreendidas em operação que deixou cinco mortos na Bahia

Apreensão já é maior registrada no estado em 2026

Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:44

Dez pessoas foram presas durante operação na Chapada Diamantina Crédito: Divulgação

A operação deflagrada pelas polícias Militar e Federal no último final de semana na cidade de Brotas de Macaúbas, na região da Chapada Diamantina, já responde pela maior apreensão de drogas deste ano na Bahia. Três toneladas de maconha foram localizadas e 200 mil pés da erva foram erradicados.

Também foram apreendidos uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, carregadores, munições e dez veículos durante a operação Nexus Nordeste. Nesta segunda-feira (23), quinto dia da ação, as Forças Estaduais e Federais seguem na região.

As cinco mortes foram registradas no domingo (22). Segundo a Polícia Militar, uma guarnição estava erradicando uma plantação de maconha na zona rural do município quando um grupo de homens armados efetuou disparos contra os policiais. Após a troca de tiros, os baleados foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram.