Prêmio de R$ 100 mil: veja se seu bilhete concorre ao sorteio de fevereiro da Nota Premiada

Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:56

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia
Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de fevereiro da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado na quinta-feira (26) no site da campanha e redes sociais. Nesse sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais de compras realizadas em janeiro e que estejam associadas ao CPF do participante.

Para fazer a consulta, basta acessar o site da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.

Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa 'Sua Nota é um Show de Solidariedade', é preciso se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Atualmente, são mais de 884 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.688 pessoas, das quais 4.010 moram na capital, 2.674 no interior e quatro fora do estado. O programa é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba). 

