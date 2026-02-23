Prêmio de R$ 100 mil: veja se seu bilhete concorre ao sorteio de fevereiro da Nota Premiada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:56
Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de fevereiro da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado na quinta-feira (26) no site da campanha e redes sociais. Nesse sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais de compras realizadas em janeiro e que estejam associadas ao CPF do participante.
Para fazer a consulta, basta acessar o site da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.
Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa 'Sua Nota é um Show de Solidariedade', é preciso se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.
Atualmente, são mais de 884 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.688 pessoas, das quais 4.010 moram na capital, 2.674 no interior e quatro fora do estado. O programa é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba).