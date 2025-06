FOI CRITICADA

Deputada Erika Hilton nomeia maquiadores como assessores na Câmara

"Identifiquei outros talentos", afirma parlamentar

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 07:34

Erika Hilton Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) incluiu em sua equipe de gabinete duas pessoas com quem teve contato inicialmente como maquiadoras. Ambos ainda a maquiam ocasionalmente, embora atualmente exerçam funções como assessores parlamentares. Trata-se de Ronaldo Hass e Indy Montiel, que frequentemente publicam em redes sociais imagens de trabalhos de maquiagem com Erika como modelo. >

Hass foi nomeado em novembro de 2024 para o cargo de secretário parlamentar e passou por dois remanejamentos internos desde então. Atualmente, ocupa uma função com salário de R$ 9.700, segundo o sistema de transparência da Câmara dos Deputados.>

Montiel começou a atuar no gabinete em dezembro, sendo também remanejada recentemente. No mês de maio, recebeu cerca de R$ 2.100 pelo trabalho desempenhado, conforme dados oficiais da Câmara.>

Segundo Erika Hilton, os dois servidores realizam atividades como elaboração de briefings, produção de relatórios, monitoramento de notícias e apoio em articulações políticas voltadas à pauta LGBTQIA+. “Eu não contrato maquiador com verba de gabinete”, afirmou a deputada em uma publicação nas redes sociais.>

Ela explicou ainda que conheceu ambos como profissionais da maquiagem, mas que viu neles outras habilidades que justificaram a contratação. “Conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares”, declarou.>

De acordo com a deputada, Ronaldo Hass costuma acompanhá-la em compromissos no estado de São Paulo, enquanto Indy Montiel cuida da agenda em Brasília.>

O post mais recente de Ronaldo Hass relacionado à maquiagem de Erika é datado de 22 de fevereiro. Na ocasião, a deputada se preparava para um ensaio da escola de samba Paraíso do Tuiuti. O perfil do assessor no Instagram o identifica como profissional do setor de beleza.>

Já Indy Montiel publicou em 27 de maio uma imagem em que aparece maquiando Erika Hilton para a cerimônia em que ela recebeu a Ordem do Rio Branco, uma das mais altas condecorações do Itamaraty. Em sua rede social, Montiel se descreve como artista da beleza, interessado por moda e também assessor parlamentar, com atuação entre Brasília e São Paulo.>

Ambas as ocasiões ocorreram quando os dois já estavam oficialmente contratados como parte da equipe de Hilton.>

Críticas>

Após a divulgação das nomeações, a deputada enfrentou críticas de opositores políticos. Erika reagiu nas redes sociais, alegando ser alvo de perseguição. Ela foi uma das primeiras deputadas trans eleitas para o Congresso em 2022, ao lado de Duda Salabert (PDT-MG).>