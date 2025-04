GOVERNO TRUMP

EUA alteram gênero da deputada Erika Hilton para masculino em visto

Parlamentar Erika Hilton critica "transfobia de Estado" após documento ignorar sua identidade de gênero

A deputada federal Erika Hilton (PSOL), uma das primeiras parlamentares trans eleitas para a Câmara, teve seu visto para os Estados Unidos emitido com a classificação de gênero masculino, contrariando sua identidade autodeclarada. O caso ocorreu durante o processo de emissão de visto para sua participação oficial na Brazil Conference at Harvard & MIT 2025, em Cambridge. >

Em 2023, sob gestão anterior à de Donald Trump, a deputada havia obtido visto americano com seu gênero correto. Desta vez, segundo sua assessoria, o trâmite foi marcado por obstáculos desde o início, com orientação inicial equivocada para solicitar visto de turista. Apesar da correção posterior, o documento emitido em 3 de abril registrou seu sexo como masculino. "Em nenhum momento preenchi documentação com tal informação", afirmou Erika. >

A parlamentar classificou o episódio como "uma situação de violência, de desrespeito, de abuso" e criticou a postura do governo americano: "É absurdo que o ódio que Donald Trump nutre e estimula contra as pessoas trans tenha esbarrado em uma parlamentar brasileira indo fazer uma missão oficial em nome da Câmara dos Deputados". Ela destacou ainda o caráter diplomático do caso: "Quando invade um outro país, pede também uma resposta diplomática, uma resposta do Itamaraty". >