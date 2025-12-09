Acesse sua conta
Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo

Apresentador deve assumir atração inédita em canal pago da emissora

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:53

Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo decidiu ampliar a presença de Luciano Huck na grade e já trabalha nos bastidores para lançar um novo projeto com o apresentador. Segundo informações divulgadas pelo blog Play, do jornal O Globo, o GNT desenvolve uma atração de entrevistas pensada especialmente para Huck, que segue firme no comando do Domingão.

A ideia é aproveitar a popularidade e a versatilidade do apresentador em um formato mais intimista, alinhado ao perfil do canal pago. O movimento lembra o que aconteceu recentemente com Angélica, que estreou o Angélica Ao Vivo no GNT e vem fortalecendo sua atuação fora da TV aberta.

Luciano Huck por Reprodução/TV Globo

Nos corredores da emissora, a avaliação é de que Huck tem potencial para atrair um novo público ao canal e fortalecer ainda mais o catálogo de programas de conversa e comportamento, um dos pilares do GNT.

O projeto ainda está em desenvolvimento, sem previsão oficial de estreia, mas já desperta curiosidade entre fãs e executivos. Por enquanto, Huck mantém a rotina no Domingão enquanto o novo programa ganha forma nos bastidores.

