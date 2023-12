Curtindo férias em Salvador, Clara Buarque aproveita shows de Anitta e Zé Vaqueiro no Festival Virada

Clara Buarque puxou o pai, Carlinhos Brown, e curte o início do Verão em seu lugar preferido do mundo: Salvador. A atriz de 25 anos, que é neta de Chico Buarque e Marieta Severo, marcou presença no primeiro dia do Festival Virada Salvador, nesta quinta-feira (28). A festa gratuita acontece até segunda-feira (1º) na Arena Daniela Mercury, que fica na orla da Boca do Rio.



A artista assistiu a shows de artistas que se apresentaram no palco principal do evento, a exemplo de Zé Vaqueiro e Anitta. Clara estava acompanhada da amiga e modelo Emilie Rey, namorada do cantor Francisco Gil, do trio Gilsons, e do diretor criativo Kevin David, idealizador do Jantar Preto e sócio da agência KELE, que aparece ao lado da atriz no registro feito pelo Alô Alô Bahia (topo da matéria). Kevin é namorado do empresário Pedro Tourinho, secretário de Cultura e Turismo de Salvador.