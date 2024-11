FAMÍLIA

Neta de Marieta Severo, Clara Buarque celebra o aniversário de 78 anos da atriz: ‘Minha melhor amiga’

“Dia do meu grude!", escreveu nas redes sociais

Neste sábado (02.11), Clara Buarque encantou os mais de 300 mil seguidores que acumula no Instagram ao celebrar o aniversário de 78 anos de sua avó, a atriz Marieta Severo.

“Dia do meu grude! A minha melhor amiga faz 78 anos hoje”, escreveu Clara na legenda da publicação.

Vale lembrar que Clara é fruto do relacionamento de Carlinhos Brown com Helena Buarque, filha de Marieta Severo e Chico Buarque.

Em 2023, Clara Buarque esteve no jantar do Alô Alô Bahia e cantou ao lado do pai.