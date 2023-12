Clara Buarque curte início do Verão com a mãe em Salvador: 'Amor da minha vida'

Clara Buarque puxou o pai, Carlinhos Brown, e curte o início do Verão em seu lugar preferido do mundo: Salvador. A atriz de 25 anos, que é neta de Chico Buarque e Marieta Severo, postou uma foto se refrescando do calor baiano e também um registro de sua mãe, Helena Buarque, que completou 53 anos nesta sexta-feira (22). "O amor da minha vida", escreveu a artista.



Clara também está curtindo as férias ao lado dos irmãos em Salvador, fruto do casamento da mãe com o músico Carlinhos Brown (Francisco Brown, Cecília e Leila). Eles tiveram quatro filhos juntos e estão separados desde 2011.