ASTROLOGIA

Uma reviravolta poderosa começa hoje (25 de abril) e promete destravar decisões, conexões e resultados que estavam travados

Entre sensibilidade e coragem, o dia exige calma no início e atitude no momento certo para fazer tudo avançar

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 25 de abril, começa com um clima mais introspectivo, pedindo atenção às emoções, à comunicação e aos detalhes que costumam passar despercebidos. Ao longo do dia, a energia muda e abre espaço para decisões mais firmes, oportunidades e avanços concretos. O segredo está em não acelerar antes da hora e saber reconhecer o momento certo de agir com confiança. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Hoje você sai de um estado mais emocional para uma postura mais ativa e determinada, principalmente no trabalho. O dia pode começar com dúvidas, mas aos poucos a clareza chega e favorece decisões importantes. No amor, vá com calma nas palavras para evitar ruídos. Dica cósmica: espere o momento certo antes de agir com tudo.

Touro: Hoje pede equilíbrio entre razão e emoção, especialmente em decisões financeiras e profissionais. Evite teimosia em conversas importantes e esteja mais aberto a ouvir. No amor, conexões se fortalecem com leveza. Dica cósmica: flexibilidade vai te levar mais longe do que insistência.

Gêmeos: Hoje começa com certa confusão mental, então revise tudo com calma antes de tomar decisões. Ao longo do dia, sua comunicação melhora e abre portas, principalmente no trabalho. No amor, evite interpretações precipitadas. Dica cósmica: organize seus pensamentos antes de agir.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje traz sensibilidade mais intensa, o que pode ajudar na intuição, mas também gerar insegurança se você não se centrar. No trabalho, avance com cautela e evite decisões emocionais. No amor, escuta e acolhimento fazem toda a diferença. Dica cósmica: nem tudo precisa de resposta imediata.

Leão: Hoje começa mais lento, mas ganha força conforme você assume o controle das situações. No trabalho, boas oportunidades podem surgir se você mantiver foco. No amor, evite disputas de ego e escolha o diálogo. Dica cósmica: liderança também é saber recuar quando necessário.

Virgem: Hoje pede atenção aos detalhes e cuidado com mal-entendidos, principalmente em parcerias. No trabalho, revisão é mais importante do que iniciar algo novo. No amor, menos crítica e mais compreensão. Dica cósmica: nem tudo precisa ser perfeito para dar certo.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra: Hoje exige equilíbrio entre suas responsabilidades e suas emoções. O início do dia pode trazer pequenos conflitos, mas a harmonia volta quando você se posiciona com clareza. No amor, paciência será essencial. Dica cósmica: não fuja de conversas necessárias.

Escorpião: Hoje favorece produtividade e foco, mas pede cuidado com impulsos, principalmente em decisões financeiras. No amor, profundidade emocional pode trazer aproximação, desde que haja clareza. Dica cósmica: controle é força, não rigidez.

Sagitário: Hoje começa com certa inquietação, mas evolui para um momento mais leve e criativo. No trabalho, ideias ganham força no decorrer do dia. No amor, espontaneidade aproxima. Dica cósmica: canalize sua energia em algo produtivo.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: Hoje pede mais cautela nas palavras e nas decisões, principalmente no ambiente profissional. Com o passar das horas, você ganha mais segurança para agir. No amor, estabilidade emocional será seu ponto forte. Dica cósmica: vá devagar, mas não pare.

Aquário: Hoje favorece trocas, ideias e conexões, mas exige atenção para não se dispersar. No trabalho, oportunidades surgem através da comunicação. No amor, conversas sinceras fortalecem vínculos. Dica cósmica: foco transforma intenção em resultado.