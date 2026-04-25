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Uma reviravolta poderosa começa hoje (25 de abril) e promete destravar decisões, conexões e resultados que estavam travados

Entre sensibilidade e coragem, o dia exige calma no início e atitude no momento certo para fazer tudo avançar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 25 de abril, começa com um clima mais introspectivo, pedindo atenção às emoções, à comunicação e aos detalhes que costumam passar despercebidos. Ao longo do dia, a energia muda e abre espaço para decisões mais firmes, oportunidades e avanços concretos. O segredo está em não acelerar antes da hora e saber reconhecer o momento certo de agir com confiança. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você sai de um estado mais emocional para uma postura mais ativa e determinada, principalmente no trabalho. O dia pode começar com dúvidas, mas aos poucos a clareza chega e favorece decisões importantes. No amor, vá com calma nas palavras para evitar ruídos. Dica cósmica: espere o momento certo antes de agir com tudo.

Touro: Hoje pede equilíbrio entre razão e emoção, especialmente em decisões financeiras e profissionais. Evite teimosia em conversas importantes e esteja mais aberto a ouvir. No amor, conexões se fortalecem com leveza. Dica cósmica: flexibilidade vai te levar mais longe do que insistência.

Gêmeos: Hoje começa com certa confusão mental, então revise tudo com calma antes de tomar decisões. Ao longo do dia, sua comunicação melhora e abre portas, principalmente no trabalho. No amor, evite interpretações precipitadas. Dica cósmica: organize seus pensamentos antes de agir.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Hoje traz sensibilidade mais intensa, o que pode ajudar na intuição, mas também gerar insegurança se você não se centrar. No trabalho, avance com cautela e evite decisões emocionais. No amor, escuta e acolhimento fazem toda a diferença. Dica cósmica: nem tudo precisa de resposta imediata.

Leão: Hoje começa mais lento, mas ganha força conforme você assume o controle das situações. No trabalho, boas oportunidades podem surgir se você mantiver foco. No amor, evite disputas de ego e escolha o diálogo. Dica cósmica: liderança também é saber recuar quando necessário.

Virgem: Hoje pede atenção aos detalhes e cuidado com mal-entendidos, principalmente em parcerias. No trabalho, revisão é mais importante do que iniciar algo novo. No amor, menos crítica e mais compreensão. Dica cósmica: nem tudo precisa ser perfeito para dar certo.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Hoje exige equilíbrio entre suas responsabilidades e suas emoções. O início do dia pode trazer pequenos conflitos, mas a harmonia volta quando você se posiciona com clareza. No amor, paciência será essencial. Dica cósmica: não fuja de conversas necessárias.

Escorpião: Hoje favorece produtividade e foco, mas pede cuidado com impulsos, principalmente em decisões financeiras. No amor, profundidade emocional pode trazer aproximação, desde que haja clareza. Dica cósmica: controle é força, não rigidez.

Sagitário: Hoje começa com certa inquietação, mas evolui para um momento mais leve e criativo. No trabalho, ideias ganham força no decorrer do dia. No amor, espontaneidade aproxima. Dica cósmica: canalize sua energia em algo produtivo.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Hoje pede mais cautela nas palavras e nas decisões, principalmente no ambiente profissional. Com o passar das horas, você ganha mais segurança para agir. No amor, estabilidade emocional será seu ponto forte. Dica cósmica: vá devagar, mas não pare.

Aquário: Hoje favorece trocas, ideias e conexões, mas exige atenção para não se dispersar. No trabalho, oportunidades surgem através da comunicação. No amor, conversas sinceras fortalecem vínculos. Dica cósmica: foco transforma intenção em resultado.

Peixes: Hoje traz sensibilidade elevada e necessidade de se proteger de excessos emocionais. No trabalho, avance com estratégia e evite decisões precipitadas. No amor, seja claro sobre o que sente. Dica cósmica: preservar sua energia também é prioridade.

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