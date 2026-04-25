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Camila Loures causa polêmica ao revelar que pediu oração ao ChatGPT: 'O que que eu tô fazendo?'

Influenciadora contou que recorreu à IA na correria do dia a dia e dividiu opiniões nas redes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 13:02

Camila Loures
Camila Loures Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Camila Loures virou assunto nas redes sociais neste sábado (25) após revelar que pediu a uma inteligência artificial para fazer uma oração por ela em meio à 'rotina corrida'. Em conversa com Zé Felipe e Mari Menezes em um podcast, ela admitiu ter se surpreendido com a própria atitude.

“Outro dia eu me peguei pedindo pra ChatGPT orar pra mim. Eu juro! Eu falei: ‘o que que eu tô fazendo?’”, disse. Segundo ela, o momento aconteceu enquanto se arrumava. "Eu tava na correria, tava me maquiando, aí falei: 'esqueci de orar hoje, ora aí pra mim. Puxa um versículo e ora aí pra mim'", relatou.

Camila Loures

Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
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Camila Loures por Reprodução/Instagram

A influenciadora afirmou que, depois, refletiu sobre o episódio. "Quando acabou, eu falei: 'o que que eu tô fazendo?'. Eu jurei e pedi perdão a Deus", contou. Apesar disso, ela disse ter ficado impressionada com o resultado: "Orou certinho, velho. Orou certinho".

Zé Felipe também relatou fazer uso da plataforma com frequência. “Eu uso demais. É a solução da vida do ser humano". "Você pede, fala ‘um versículo aí’, e ela explica tudo certinho”, disse Camila.

A fala rapidamente repercutiu nas redes e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram a atitude, outros levaram a situação com humor. "Imagina ter tempo de pedir para o chat para orar mas não ter tempo de orar", escreveu um usuário. Já outro comentou: "Tenho medo de falar que uso o ChatGPT e pensarem que eu sou assim". Por outro lado, houve quem achasse graça: "Deixa ela, dei muita risada".

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Tags:

Camila Loures Oração Inteligência Artificial Chatgpt

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