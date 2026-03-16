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Lembra dele? Saiba por onde anda Chiquinho, personagem que gravava programa infantil com Eliana

Chiquinho é um dos ícones infantis dos anos 1990 e 2000

Felipe Sena

Publicado em 16 de março de 2026 às 22:17

Chiquinho e Eliana Crédito: Reprodução | TV

Se você foi criança em meados dos anos 2000, ou até mesmo na década de 1990, deve lembrar de Chiquinho. O personagem trouxe alegria para muitas crianças no “Eliana & Alegria” e no próprio programa matinal, na TV Record anos depois.

Durante a estreia do programa “Em Família com Eliana”, o humorista Estevam Nabote fez uma brincadeira com o público, anunciando sua entrada fazendo referência a um antigo ícone da TV. O comediante afirmou ser o novo “Chiquinho global”.

Chiquinho 1 de 7

No entanto, por onde anda o ‘verdadeiro’ Chiquinho? A pessoa atrás do personagem é Edilson Oliveira.

Hoje, ele participa de vários programas locais na televisão baiana, e continua se apresentando como Chiquinho em festas e eventos particulares, além de ser muito requisitado em aniversários e inaugurações de lojas.

Nas redes sociais, Edilson se define de maneira ampla, como diretor, palestrante, produtor, humorista, dublador e animador profissional. Inclusive, o que poucas pessoas devem saber é que Edilson era a voz do Melocotom, o boneco fofinho que era febre absoluta no programa “Bom Dia & Cia”.

Ele também criou o palhaço Fosco para divertir as crianças. Além de ter interpretado o Mago Merlin no programa clássico da apresentadora Simony, ele chegou a vestir a roupa de Bozo algumas vezes.

Da origem humilde a TV

Edilson nasceu em São Paulo e trabalhava como office boy. Sua entrada no SBT aconteceu de maneira gradual. Começou como produtor e logo sua versatilidade chamou atenção dos diretores e da apresentadora Eliana.

O personagem Chiquinho foi criado a partir de um desafio na carreira de Edilson. Em entrevista no “Domingo Legal”, em 2023, Edilson explicou que a criação do personagem foi muito rápida.

Ele explicou que Eliana pediu um assistente de palco para a nova fase na Record, e Edilson pegou uma peruca, colocou uma barriga postiça e um macacão, e em apenas dez minutos o visual estava pronto.

No ano 2000, Edilson tentou lançar um novo personagem chamado Ed Banana, inspirado no filme “O Máskara”, mas a atração não durou muito tempo na grade da emissora, ficando apenas dois anos.

Com o fim do contrato com Eliana, que decidiu focar em programas para o público adulto em 2004, Edilson trocou a agitação de São Paulo pela Bahia, e começou a se apresentar em escolas e hospitais da região.

Na Bahia, atuou em conjunto com várias instituições públicas. Um dos destaques foi sua participação ativa no projeto Proerd.