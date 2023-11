Influenciador dá iPhone de R$ 10 mil de brinde em convite de casamento

O influenciador Hytalo Santos esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, 23. O motivo é o convite de seu casamento com o empresário Euro com um iPhone 15 Pro Max de brinde.



No Twitter, viralizaram vídeos do convite que veio em uma cuscuzeira personalizada com o celular de R$ 10 mil dentro. Hytalo vai se casar no próximo dia 30, na Paraíba.