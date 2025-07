CONFUNDIU?

Ao parabenizar Claudia Leitte, Ana Maria termina programa ao som de Ivete e web não perdoa

Apresentadora parabenizou Claudia Leitte, que completa 45 anos nesta quinta, mas finalizou programa com hit de Veveta

No entanto, que chamou atenção foi a voz de Ivete Sangalo ao fundo do encerramento ao som de “Energia de Gostosa”, hit que inclusive ganhou como Melhor Música do Carnaval 2025.>

Ainda nesta semana, na terça-feira (8), Ana Maria protagonizou uma situação um tanto constrangedora ao finalizar o programa ao lado, novamente, de Gil do Vigor e do apresentador.>

O que ainda chama atenção no que aconteceu no ‘Mais Você’, desta quinta, é o debate da possível rivalidade entre as duas musas do Axé Music, que já desmentiram a situação em redes sociais e em público.>