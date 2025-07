TELEVISÃO

Gil do Vigor vai substituir Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Apresentadora explicou motivo no programa desta terça-feira (8)

Elis Freire

Publicado em 8 de julho de 2025 às 21:34

Gil do Vigor Crédito: Globo

Gil do Vigor recebeu um desafio para lá de especial. O economista e ex-BBB contratado da Globo vai substituir Ana Maria no comando do “Mais Você”, ao lado de Talitha Moreti. Ele, que já tinha um quadro de finanças na atração e ganhou ainda mais espaço como comentarista de novela no matinal na Globo, vai cobrir a apresentadora no programa desta quarta-feira (9).>

A loira explicou o motivo no "Mais Você" desta manhã. Ela ficará longe do programa por um dia por conta de um compromisso profissional: o recebimento de um prêmio da Globo da categoria TV. Segundo a apresentadora, o evento será na noite desta terça (8), mas não será possível voltar a tempo para o comando da atração no dia seguinte. >

“Antes de encerrar, eu quero contar, com bastante orgulho, que hoje à noite vou receber um prêmio muito especial do jornal O Globo, na categoria TV. Ele chega em um momento em que O Globo celebra 100 anos de existência. É um marco e, para mim, é uma honra receber essa indicação. A solenidade acontece no Rio de Janeiro. Então, daqui, hoje, eu vou seguir direto para o aeroporto. Como acaba tarde, não vou conseguir chegar aqui para apresentar o “Mais Você” amanhã”, explicou Ana Maria Braga.>

Foi aí que ela anunciou a novidade. “A missão vai ficar com Talitha Morete e Gil do Vigor, que, amanhã, vai estar aqui para conhecer o Daniel, o bolo e tudo o mais. Morrendo de inveja! Porque o Fabrício (Battaglini) está de férias e, na quinta-feira, estou de volta. Me aguenta aí, hein! Hoje, vou mandar notícias e conto como foi o prêmio”, finalizou Braga. Normalmente, quando Ana Maria está longe a condução do programa fica à cargo de Talitha ao lado de Fabrício.>