DECISÃO

'Me preocupa muito essa PEC 6x1; temos que ouvir quem emprega', diz Hugo Motta

Deputado é candidato à presidência da Câmara dos Deputados

Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) disse nesta terça-feira, 12, ter preocupação com a proposta de emenda à Constituição que dá fim à escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso) .

"Me preocupa muito, por exemplo, essa PEC agora recentemente apresentada, essa 6 por 1, onde se criou um verdadeiro movimento nas redes sociais a favor da PEC, que é um tema que nós temos e nós vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado. Nós temos que ouvir, também, quem emprega", declarou ele nesta terça-feira, 12, em Brasília, em um almoço com empresários do setor produtivo.