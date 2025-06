14 ANOS DE PRISÃO

STF nega recurso e mantém condenação de baiana que pichou "perdeu, mané" no 8 de janeiro

Débora Rodrigues dos Santos está em prisão domiciliar desde março

O Supremo Tribunal Federal (STF), através da Primeira Turma, negou o recurso da cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos e manteve a condenação de 14 anos pela pichação que ela fez no dia 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, Débora pichou "perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente à sede do STF, em Brasília. >

A decisão foi unânime e divulgada na última sexta-feira (13). Os ministros do Supremo seguiram o voto do relatório, Alexandre de Moraes, e rejeitaram o recurso pedido pela defesa de Débora. >

A Primeira Turma do STF entendeu que os argumentos eram "inconformismo com o desfecho do julgamento". Concordaram com a relatoria de Moraes os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux. >