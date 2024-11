TRABALHO

Escala 6x1: entenda como funciona atualmente e o que a PEC pode mudar

Modelo é muito comum em várias áreas no país, incluindo mercados, comércio, restaurante e indústria

Uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6x1 de trabalho no Brasil está angariando assinaturas para que seja discutida no Congresso Nacional. Proposta pela deputada federal Erika Hilton (Psol), a proposta precisa de um mínimo de assinaturas para que consiga tramitar na Casa ( veja quem já assinou ).

Mas o que é a escala 6x1? Nesse modelo de trabalho, profissinais que atuam com carteira assinada têm seis dias seguidos trabalhando em uma semana, com um dia de descanso. Ao todo, são 44 horas de trabalhos semanais máximas, aponta a CLT. Este é um modelo muito comum em várias áreas no país, incluindo mercados, comércio, restaurante e indústria.

A proposta atual de alterar essa escala surgiu em maio, a partir do trabalho do movimento Vida Além do Trabalho (VAT), fundado pelo vereador eleito do Rio de Janeiro Rick Azevedo (Psol). A ideia é ter um equilíbrio maior entre a vida profissional e pessoal, proporcionando mais tempo de descanso e lazer para os trabalhadores.