TEMA EM ALTA

Veja os deputados baianos que assinaram a PEC pelo fim da jornada de trabalho 6x1

Nesse momento, assinatura garante apenas que discussão vá adiante; tema ainda não está em votação

O projeto é de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol) para alterar a escala de trabalho prevista em lei com seis dias seguidos de trabalho, em um total de 44 horas semanais, com um dia de descanso. A ideia é trazer mais equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. A proposta foi desenvolvida pelo Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), representado por Erika e fundado por Rick Azevedo, eleito vereador pelo PSol no Rio de Janeiro em 2024.