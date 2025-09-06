JÁ JOGOU?

Lotofácil da Independência sorteia prêmio recorde de R$ 220 milhões

Para apostar, a pessoa precisa marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis; a aposta simples custa R$ 3,50



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:52

Com estimativa de prêmio recorde de R$ 220 milhões, a Lotofácil da Independência (Concurso nº 3.480) terá os números sorteados neste sábado (6) a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país e pela internet no portal Loterias Caixa e aplicativo Loterias Caixa.

Lotofácil da Independência Crédito: Reprodução

Para apostar, a pessoa precisa marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50. Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Se não houver apostas vencedoras com 15 números, ele será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade.