MEGA SENA

Comprar 650 carros populares ou 100 casas: veja o que dá para fazer com o prêmio da Dupla de Páscoa

Sorteio será nesse sábado (19) e premiação terá o maior valor a ser pago nesta modalidade



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 18 de abril de 2025 às 11:54

Já está em R$ 50 milhões a estimativa da Caixa Loterias para o prêmio da Dupla de Páscoa, da Mega-Sena. O montante representa o maior valor a ser pago nesta modalidade. Os apostadores têm até as 19h do sábado (19) para se dirigir às lotéricas, ao portal ou ao app Loterias Caixa para fazer seu joguinho – e, quem sabe, ter a grande sorte de viver uma vida de milionário. O sorteio será também no sábado, a partir das 20h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o maior prêmio já pago na modalidade foi na Dupla de Páscoa de 2024, quando duas apostas dividiram R$ 37,5 milhões.>

Dupla Sena Crédito: Shutterstock

Para se ter uma ideia do que significa o valor do prêmio, caso aplique os R$ 50 milhões na poupança, a pessoa que acertar sozinha as seis dezenas receberá, por mês, R$ 336 mil em rendimentos. Se preferir, poderá comprar 650 carros populares ou 100 casas no valor de R$ 500 mil, cada. “Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e, assim, sucessivamente, conforme as regras do jogo”, informa a Caixa. ​>

Para quem gosta de apostar levando em conta estatísticas, a Sorte Online, referência no setor de intermediação digital de loterias há 21 anos e uma das empresas autorizadas pelo Governo a operar no mercado de apostas, levantou os números que mais e menos apareceram na história da Dupla de Páscoa. O que mais saiu é o 19 - (5 vezes), 04, 05, 34, 39 e 42 (4 vezes cada). E os que nunca saíram foram 01, 09, 12, 20, 24 e 30. >

“Os números sorteados em cada concurso são sempre aleatórios, mas muitos jogadores gostam de usar estatísticas como critério na hora de escolher suas apostas. Nos bolões que organizamos, aplicamos essa análise em algumas combinações, levando em conta também estratégias como fechamento e desdobramento para diversificar os jogos”, comenta Felipe Maximino, CEO da Sorte OnlineOs jogadores que preferem fazer suas apostas individuais também podem usar esses dados a seu favor, seja para escolher novas combinações ou confirmar se seus números favoritos já figuraram entre os mais sorteados. >

Na Sorte Online, é possível salvar suas sequências preferidas e utilizá-las automaticamente sempre que desejar.Outra curiosidade é que o estado com mais vencedores na história da Dupla Sena de Páscoa é São Paulo, com 127 premiações. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com 42 prêmios, e Rio de Janiero, com 33. Outras regiões também já tiveram apostadores contemplados, reforçando que a sorte pode estar em qualquer lugar. >

Números mais sorteados

19 - 5 vezes

04, 05, 34, 39 e 42 4 vezes

23, 32 e 50: 3 vezes

Dezenas que nunca saíram

01, 09, 12, 20, 24, 30, 37, 40 e 48

Estados mais premiados

São Paulo: 127 ganhadores

Minhas Gerais: 42 ganhadores

Rio de Janeiro, 33 e Paraná: 23 ganhadores

Distrito Federal: 23 ganhadores >