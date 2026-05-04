FUTEBOL

Quem é o maior artilheiro das Copas? Veja o ranking histórico e recordes

Confira a lista completa de goleadores desde 1930, o recorde imbatível de Just Fontaine e a ascensão de Mbappé rumo ao topo do ranking liderado por Miroslav Klose



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11:00

Em 2006, Ronaldo Fenomeno se tornouo o maior artilheiro do Brasil na competição, com 15 segue como o maior artilheiro do Brasil na competição Crédito: Divulgação

Desde o primeiro gol marcado pelo francês Lucien Laurent em 1930, a Copa do Mundo se consolidou como o palco onde atacantes se tornam imortais.

Em quase um século de história, mais de 1.300 jogadores balançaram as redes, mas apenas um grupo restrito de 101 atletas conseguiu marcar cinco ou mais vezes no torneio.

No topo desse Olimpo do futebol, nomes como Miroslav Klose, Ronaldo Fenômeno e Just Fontaine guardam recordes que desafiam o tempo e as novas gerações.

O topo do ranking

Atualmente, o alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols marcados em quatro edições (2002, 2006, 2010 e 2014). O recorde foi consolidado de forma simbólica no Brasil, durante a semifinal de 2014, quando Klose ultrapassou justamente o brasileiro Ronaldo Fenômeno, que detinha a marca de 15 gols desde 2006.

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Ronaldo, por sua vez, segue como o maior artilheiro do Brasil na competição. Seu ápice ocorreu em 2002, quando marcou oito vezes e foi o protagonista do pentacampeonato, decidindo a final contra a Alemanha com dois gols.

O recorde imbatível de Just Fontaine

Se Klose lidera pelo acumulado, o francês Just Fontaine detém o feito mais impressionante em uma única edição. Em 1958, na Suécia, Fontaine marcou incríveis 13 gols em apenas seis partidas.

Com uma média superior a dois gols por jogo, ele estabeleceu um padrão de eficiência que permanece intacto há mais de 60 anos.

Outros desempenhos avassaladores incluem o húngaro Sándor Kocsis, com 11 gols em 1954, e o alemão Gerd Müller, que anotou 10 gols em 1970. Müller chegou a ser o recordista geral com 14 gols até ser superado por Ronaldo em 2006.

Longevidade e a nova era

A Copa do Mundo também premia a constância. Cristiano Ronaldo é o único jogador na história a marcar gols em cinco edições diferentes (2006 a 2022). Logo atrás, um grupo seleto marcou em quatro edições: Pelé, Miroslav Klose, Uwe Seeler e Lionel Messi.

Messi, inclusive, atingiu o auge em 2022, liderando a Argentina ao título e chegando aos 13 gols totais, empatando com Fontaine no ranking histórico. No entanto, a maior ameaça aos recordes atuais é Kylian Mbappé.

Com apenas 25 anos (em 2024) e duas Copas disputadas, o francês já soma 12 gols. Mbappé também é o único jogador a marcar quatro gols em finais de Copa, incluindo um hat-trick na decisão de 2022.

Artilharia brasileira na Copa

Além de Ronaldo, o Brasil ostenta uma lista de goleadores lendários. Pelé aparece com 12 gols, sendo o único jogador a vencer três Copas (1958, 1962 e 1970).

A lista nacional segue com Ademir de Menezes, Jairzinho e Vavá: 9 gols cada. E Neymar, Rivaldo e Leônidas da Silva: 8 gols cada.

Ademir de Menezes detém o recorde brasileiro de gols em uma única edição, com 9 tentos em 1950. Já Neymar é o único representante da geração atual a figurar no topo, somando 8 gols entre 2014 e 2022.

Veja lista de artilheiros por Copa

1930 – Uruguai: Guillermo Stábile (Argentina) – 8 gols

1934 – Itália: Oldřich Nejedlý (Tchecoslováquia) – 5 gols

1938 – França: Leônidas da Silva (Brasil) – 7 gols

1950 – Brasil: Ademir de Menezes (Brasil) – 9 gols

1954 – Suíça: Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols

1958 – Suécia: Just Fontaine (França) – 13 gols

1962 – Chile: Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Flórián Albert (Hungria), Valentin Ivanov (URSS), Leonel Sánchez (Chile) e Dražan Jerković (Iugoslávia) – 4 gols

1966 – Inglaterra: Eusébio (Portugal) – 9 gols

1970 – México: Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – 10 gols

1974 – Alemanha Ocidental: Grzegorz Lato (Polônia) – 7 gols

1978 – Argentina: Mario Kempes (Argentina) – 6 gols

1982 – Espanha: Paolo Rossi (Itália) – 6 gols

1986 – México: Gary Lineker (Inglaterra) – 6 gols

1990 – Itália: Salvatore Schillaci (Itália) – 6 gols

1994 – Estados Unidos: Hristo Stoichkov (Bulgária) e Oleg Salenko (Rússia) – 6 gols

1998 – França: Davor Šuker (Croácia) – 6 gols

2002 – Coreia do Sul e Japão: Ronaldo Nazário (Brasil) – 8 gols

2006 – Alemanha: Miroslav Klose (Alemanha) – 5 gols

2010 – África do Sul: Thomas Müller (Alemanha) David Villa (Espanha), (2010)

Wesley Sneijder (Holanda), Diego Forlán (Uruguai) - 5 gols

2014 – Brasil: James Rodríguez (Colômbia) – 6 gols

2018 – Rússia: Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols